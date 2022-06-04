Липень порадує українців величезною кількістю свят. У середині літа свій професійний день відзначатимуть податківці, рибалки, бухгалтери та аудитори.
Також не забули й про державне важливе свято – День хрещення Київської Русі – України. Воно припадає на 28 липня.
Календар свят на липень 2022 — список
- 1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора;
- 2 липня – День податківця України;
- 3 липня – День Військово-морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту;
- 4 липня – День судового експерта, День Національної поліції України;
- 7 липня – День працівника природно-заповідної справи;
- 8 липня – День сім’ї;
- 10 липня – День рибалки;
- 11 липня – Всесвітній день народонаселення;
- 12 липня – Всесвітній день бортпровідника;
- 15 липня – День українських миротворців;
- 16 липня – День бухгалтера та аудитора;
- 17 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;
- 18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели;
- 19 липня – День тренера;
- 20 липня – День шахів в Україні;
- 28 липня – День хрещення Київської Русі – України, День Української Державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця;
- 29 липня – День системного адміністратора, День сил спеціальних операцій Збройних сил України;
- 31 липня – День працівників торгівлі.
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