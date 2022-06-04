Липень порадує українців величезною кількістю свят. У середині літа свій професійний день відзначатимуть податківці, рибалки, бухгалтери та аудитори.

Також не забули й про державне важливе свято – День хрещення Київської Русі – України. Воно припадає на 28 липня.

Календар свят на липень 2022 — список

1 липня – День архітектури України, День державного реєстратора;

2 липня – День податківця України;

3 липня – День Військово-морських Сил Збройних Сил України, День працівників морського та річкового флоту;

4 липня – День судового експерта, День Національної поліції України;

7 липня – День працівника природно-заповідної справи;

8 липня – День сім’ї;

10 липня – День рибалки;

11 липня – Всесвітній день народонаселення;

12 липня – Всесвітній день бортпровідника;

15 липня – День українських миротворців;

16 липня – День бухгалтера та аудитора;

17 липня – День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості;

18 липня – Міжнародний день Нельсона Мандели;

19 липня – День тренера;

20 липня – День шахів в Україні;

28 липня – День хрещення Київської Русі – України , День Української Державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця;

, День Української Державності, Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-фахівця; 29 липня – День системного адміністратора, День сил спеціальних операцій Збройних сил України;

31 липня – День працівників торгівлі.