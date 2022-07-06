Івана Купала традиційно пов’язується з містикою та сильною магічною енергетикою. Про це свято ходить чимало чуток ще з часів Київської Русі. Наші бабусі та дідусі вірили в силу Івана Купала, тому сьогодні ми підготували список обрядів, котрі можуть змінити ваше життя.

Грошовий обряд

Цей обряд безпосередньо пов’язаний із замовлянням, котре може збільшити ваш дохід. Для цього необхідно вийти на вулицю вночі з 6 на 7 липня, взявши 12 монеток будь-якого номіналу. Не забувайте тримати монети саме в лівій руці, тоді простягніть ліву руку наперед та відкрийте долоню, направляючи її до місяця, так щоб його світло падало на монети. А тоді промовте таке замовляння: “Все, що росте й живе, збільшується від світла сонячного, а гроші від місячного. Ростіть, збільшуйтеся та мене (ваше ім’я) збагатіть, до мене прийдіть”. Ці слова потрібно промовляти тихо, повторюючи сім разів.

Обряд на любов

Як ви вже могли зрозуміти, слова мають велику силу. Тому обряд на любов також пов’язаний із замовлянням. Якщо ви бажаєте побудувати стосунки в найближчому майбутньому, то виконайте такий ритуал:

Зараз дивляться

Наберіть води в склянку, а тоді тричі промовте такі слова: “(Ім’я), ось твоя вода, ходи сюди”. Промовляйте слова тихо, щоб жодна інша людина вас не почула. Тоді склянку з водою поставте на підвіконня на всю ніч, наступного ранку воду вилийте на подвір’я.

Обряд на воді

Цей обряд допоможе будь-якому вашому бажанню здійснитися. Для цього наберіть у посудину води, а тоді загадайте бажання. Потім – киньте камінчик у воду й рахуйте кола, що з’являться на воді. Кількість таких кіл і означатиме відповідь на ваше запитання: парна кількість говорить про те, що бажання здійсниться, а непарна кількість – навпаки, що бажання не справдиться.

Не варто недооцінювати силу дня Івана Купала, спробуйте використати його енергетику на власну користь. Адже ці ритуали не є важкими, але, кажуть, вони працюють. Недарма ж вони передаються протягом стількох століть.