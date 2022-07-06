Івана Купала традиційно пов’язується з містикою та сильною магічною енергетикою. Про це свято ходить чимало чуток ще з часів Київської Русі. Наші бабусі та дідусі вірили в силу Івана Купала, тому сьогодні ми підготували список обрядів, котрі можуть змінити ваше життя.
- Грошовий обряд
Цей обряд безпосередньо пов’язаний із замовлянням, котре може збільшити ваш дохід. Для цього необхідно вийти на вулицю вночі з 6 на 7 липня, взявши 12 монеток будь-якого номіналу. Не забувайте тримати монети саме в лівій руці, тоді простягніть ліву руку наперед та відкрийте долоню, направляючи її до місяця, так щоб його світло падало на монети. А тоді промовте таке замовляння: “Все, що росте й живе, збільшується від світла сонячного, а гроші від місячного. Ростіть, збільшуйтеся та мене (ваше ім’я) збагатіть, до мене прийдіть”. Ці слова потрібно промовляти тихо, повторюючи сім разів.
- Обряд на любов
Як ви вже могли зрозуміти, слова мають велику силу. Тому обряд на любов також пов’язаний із замовлянням. Якщо ви бажаєте побудувати стосунки в найближчому майбутньому, то виконайте такий ритуал:
Наберіть води в склянку, а тоді тричі промовте такі слова: “(Ім’я), ось твоя вода, ходи сюди”. Промовляйте слова тихо, щоб жодна інша людина вас не почула. Тоді склянку з водою поставте на підвіконня на всю ніч, наступного ранку воду вилийте на подвір’я.
- Обряд на воді
Цей обряд допоможе будь-якому вашому бажанню здійснитися. Для цього наберіть у посудину води, а тоді загадайте бажання. Потім – киньте камінчик у воду й рахуйте кола, що з’являться на воді. Кількість таких кіл і означатиме відповідь на ваше запитання: парна кількість говорить про те, що бажання здійсниться, а непарна кількість – навпаки, що бажання не справдиться.
Не варто недооцінювати силу дня Івана Купала, спробуйте використати його енергетику на власну користь. Адже ці ритуали не є важкими, але, кажуть, вони працюють. Недарма ж вони передаються протягом стількох століть.