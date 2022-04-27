27 квітня в Україні відзначають День працівника кадрової служби та управління персоналом. 2022 року це свято припадає на середу.
Цього дня варто привітати всіх тих, без яких важко уявити роботу сучасних компаній – від дрібного бізнесу до величезних корпорацій. Професіоналізм кадровиків дозволяє величезній кількості людей виконувати свою роботу, але мати відпустку та інші переваги, прописані в законі.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Днем кадровика у СМС та прозі, які порадують професіоналів своєї справи навіть на відстані. Теплі слова розтоплять будь-яке серце, а також піднімуть настрій.
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Сьогодні день кадровика,
З чим вас і вітаємо!
Заслуга ваша велика,
Ми це точно знаємо!
Бажаємо поглядів теплих вам,
Посмішок світлих, ніжних.
Звучать нехай добрі слова
У турботах повсякденних!
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Кадровик — це людина, від якої залежить професіоналізм і кваліфікація колективу, згуртованість, організованість і успіх у роботі! Не бійтеся труднощів, будьте здорові, нехай вдома вас чекають дорогі серцю люди. Творчих вам успіхів. З професійним днем!
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Всіх, хто знає, де знайти безцінні кадри, хто знає, як вирішити робочі питання, і тримає під чуйним контролем життя всього колективу, словом, сьогодні ми вітаємо вас, працівники відділу кадрів! Будьте на робочому місці завжди сповнені сил і бадьорості! Нехай в житті складається все добре, і реалізуються мрії!
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У день кадрового працівника прийміть вітання і теплі побажання міцного здоров’я, життєвих сил, процвітання та успішності. Нехай в житті особистому і на роботі завжди супроводжує удача, добробут, цілеспрямованість. Бажаю поваги колег, любові від близьких людей та розуміння навколишніх.
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З Днем працівника всіх кадрів,
Фахівця класного,
Сміху, радості, подарунків,
Дня тобі прекрасного.
Нехай знаходяться тобі
Кадри відповідні,
Оточують нехай всюди
Люди надійні!
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З днем кадрового працівника! Можна сказати, що все в цьому житті вирішуєш ти. Адже говорять, що кадри вирішують все, а саме ти обираєш ці кадри. Нехай у твоєму життєвому штаті завжди присутні здоров’я і щастя, а для своєї половинки будь найціннішим у світі кадром.
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Незабаром настане травень – саме час для величезної кількості свят, які можна провести з друзями та сім’єю. Вже незабаром наступи День праці, і потім – День матері. Ознайомитись із календарем свят травня 2022 року можна на Фактах ICTV.