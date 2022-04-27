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Сердце любой компании: поздравления с Днем кадровика в СМС и прозе

27 апреля 2022, 06:04
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Отдел кадров

27 апреля в Украине отмечают День работника кадровой службы и управления персоналом. В 2022 году этот праздник приходится на среду.

В этот день стоит поздравить всех тех, без которых трудно представить работу современных компаний — от мелкого бизнеса до огромных корпораций. Профессионализм кадровиков позволяет огромному количеству людей выполнять свою работу, но при этом иметь отпуск и прочие преимущества, прописанные в законе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем кадровика в СМС и прозе, которые порадуют профессионалов своего дела даже на расстоянии. Теплые слова растопят любое сердце, а также поднимут настроение.

***

Много, очень много персонала
Через кабинет твой пробегало.
Но добились места, как награды,
Только исключительные кадры.

Ты с людьми работать очень любишь,
Ты о них по внешности не судишь,
Ты всегда работаешь красиво,
Укрепляя силу коллектива.

Дней тебе разных,
Светлых и ясных,
Пусть этот праздник
Будет прекрасным!

***

Пусть ваши будни трудовые
Летят, как птицы волевые,
Приносят золотой доход,
И уважает вас народ.
Пусть жизнь, как горная река
Бежит. Вас с Днем кадровика!

***

Подобрать, принять, устроить
Подходящий персонал.
Без волнений и ошибок
Сможет профессионал.

Эти люди не привыкли
Быть не у дел…
Мы сегодня поздравляем
Весь наш кадровый отдел!

***

Дорогой наш кадровик,
Опыт у тебя велик:
Понимаешь все с порога,
Будет ли мороки много
С кандидатом, что пришел.

Это очень хорошо!
Кадровик, ты очень крут!
Ценим очень мы твой труд.
Поздравляем с днем твоим
И счастливым быть велим!

***

Подготовишь ты бумаги и анкеты
И беседу с кандидатом проведешь,
Лучшего работника нам
На вакансию найдешь.

Мы от всего сердца желаем оптимизма
При решении любых задач.
Счастья кадровик тебе в жизни личной,
Улыбок, благополучия и удач!

***

Поздравляем с Днем кадровика,
Ваша роль на фирме велика.
На работу принимать-увольнять,
Приказы, книжки трудовые оформлять.

Все должно быть строго по закону,
Нужно знать законы о труде.
С праздником, желаем вам успехов,
Пусть вам помогает Бог везде.

***

Примите поздравления с Днем кадровика! На Вас лежит ответственность за то, как будет сформирован наш коллектив, кто именно и как будет выполнять задания, стоящие перед нами. Успех дела, наши достижения зависят от Вас! Успехов Вам в работе, отличного здоровья и настроения, доброжелательных коллег и такой зарплаты, чтобы с радостью спешить на работу!

***

Совсем скоро наступит май — самое время для огромного количества праздников, которые можно провести с друзьями и семьей. Уже совсем скоро наступит День труда, а позже — День матери. Ознакомиться с календарем праздников мая 2022 года можно на Фактах ICTV.

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Теги
Привітання, Поздравления с праздниками
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