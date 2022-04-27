27 апреля в Украине отмечают День работника кадровой службы и управления персоналом. В 2022 году этот праздник приходится на среду.

В этот день стоит поздравить всех тех, без которых трудно представить работу современных компаний — от мелкого бизнеса до огромных корпораций. Профессионализм кадровиков позволяет огромному количеству людей выполнять свою работу, но при этом иметь отпуск и прочие преимущества, прописанные в законе.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Днем кадровика в СМС и прозе, которые порадуют профессионалов своего дела даже на расстоянии. Теплые слова растопят любое сердце, а также поднимут настроение.

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Много, очень много персонала

Через кабинет твой пробегало.

Но добились места, как награды,

Только исключительные кадры.

Ты с людьми работать очень любишь,

Ты о них по внешности не судишь,

Ты всегда работаешь красиво,

Укрепляя силу коллектива.

Дней тебе разных,

Светлых и ясных,

Пусть этот праздник

Будет прекрасным!

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Пусть ваши будни трудовые

Летят, как птицы волевые,

Приносят золотой доход,

И уважает вас народ.

Пусть жизнь, как горная река

Бежит. Вас с Днем кадровика!

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Подобрать, принять, устроить

Подходящий персонал.

Без волнений и ошибок

Сможет профессионал.

Эти люди не привыкли

Быть не у дел…

Мы сегодня поздравляем

Весь наш кадровый отдел!

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Дорогой наш кадровик,

Опыт у тебя велик:

Понимаешь все с порога,

Будет ли мороки много

С кандидатом, что пришел.

Это очень хорошо!

Кадровик, ты очень крут!

Ценим очень мы твой труд.

Поздравляем с днем твоим

И счастливым быть велим!

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Подготовишь ты бумаги и анкеты

И беседу с кандидатом проведешь,

Лучшего работника нам

На вакансию найдешь.

Мы от всего сердца желаем оптимизма

При решении любых задач.

Счастья кадровик тебе в жизни личной,

Улыбок, благополучия и удач!

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Поздравляем с Днем кадровика,

Ваша роль на фирме велика.

На работу принимать-увольнять,

Приказы, книжки трудовые оформлять.

Все должно быть строго по закону,

Нужно знать законы о труде.

С праздником, желаем вам успехов,

Пусть вам помогает Бог везде.

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Примите поздравления с Днем кадровика! На Вас лежит ответственность за то, как будет сформирован наш коллектив, кто именно и как будет выполнять задания, стоящие перед нами. Успех дела, наши достижения зависят от Вас! Успехов Вам в работе, отличного здоровья и настроения, доброжелательных коллег и такой зарплаты, чтобы с радостью спешить на работу!

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Совсем скоро наступит май — самое время для огромного количества праздников, которые можно провести с друзьями и семьей. Уже совсем скоро наступит День труда, а позже — День матери. Ознакомиться с календарем праздников мая 2022 года можно на Фактах ICTV.