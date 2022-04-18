Незабаром наступлять головні весняні свята — Великдень, Міжнародний день праці та День перемоги. Традиційно, на ці дні українцям надавалися додаткові вихідні дні, які багато хто проводив зі своїми сім’ями.
Проте на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 квітня плани на цей рік у багатьох змінилися, і це стосується часу відпочинку.
Чи будуть цього року додаткові вихідні на Великдень та травневі свята – далі у матеріалі.
Щоб розібратися у питанні, необхідно звернутися до закону. З лютого в Україні діє воєнний стан, який вніс зміни до життя мешканців нашої країни.
Відповідно до ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували.
Це означає, що додаткові вихідні на Великдень 25 квітня, 2 травня на Міжнародний день праці та 9 травня на День перемоги скасовано.
Так, українці відпочиватимуть в останньому місяці весни наступні дні:
- 1 травня;
- 7-8 травня;
- 14-15 травня;
- 21-22 травня;
- 28-29 травня.
Варто нагадати, що на найближчі свята українцям варто утриматися від походів до лісу на шашлики. Порушники зіткнуться зі штрафами, а також будуть змушені негайно залишити місце, якщо їх виявлять працівники місцевої лісової охорони.