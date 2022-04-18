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Вихідні на Великдень та травневі свята 2022 в Україні: чи варто чекати

18 Квітня 2022, 14:18
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
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Джерело: Depositphotos

Незабаром наступлять головні весняні свята — Великдень, Міжнародний день праці та День перемоги. Традиційно, на ці дні українцям надавалися додаткові вихідні дні, які багато хто проводив зі своїми сім’ями.

Проте на тлі широкомасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 квітня плани на цей рік у багатьох змінилися, і це стосується часу відпочинку.

Чи будуть цього року додаткові вихідні на Великдень та травневі свята – далі у матеріалі.

Щоб розібратися у питанні, необхідно звернутися до закону. З лютого в Україні діє воєнний стан, який вніс зміни до життя мешканців нашої країни.

Відповідно до ст. 6 закону 2136-IX Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану, дію норм статей 67,71-73 КЗпП про святкові та неробочі дні в Україні скасували.

Це означає, що додаткові вихідні на Великдень 25 квітня, 2 травня на Міжнародний день праці та 9 травня на День перемоги скасовано.

Так, українці відпочиватимуть в останньому місяці весни наступні дні:

  • 1 травня;
  • 7-8 травня;
  • 14-15 травня;
  • 21-22 травня;
  • 28-29 травня.

Варто нагадати, що на найближчі свята українцям варто утриматися від походів до лісу на шашлики. Порушники зіткнуться зі штрафами, а також будуть змушені негайно залишити місце, якщо їх виявлять працівники місцевої лісової охорони.

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Теги
Війна в Україні , Великдень , Вихідні , День перемоги над нацизмом
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