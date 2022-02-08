У березні 2022 року українців чекають додаткові вихідні та одна робоча субота, яка припадає на 12 число. Загалом в перший місяць весни буде 22 робочих дні.

Додаткові вихідні українці отримають з нагоди Міжнародного жіночого дня (8 березня), який припадає на вівторок.

Всі відпочиватимуть з 5 по 8 березня включно, оскільки понеділок 7 березня також оголосили вихідним.

Проте його доведеться відпрацювати у суботу, 12 березня. Такі зміни регламентуються розпорядженням Кабінету міністрів №1004-р від 26 серпня 2021 року.

Крім цього, в березні 2022 року відзначатимуть й інші свята. Наприклад, День письменника (3 березня), День діджея (9 березня), День таксиста (22 березня), День театру (27 березня).

Також професійні свята відзначатимуть представники українських правоохоронних органів: Всесвітній день цивільної оборони (1 березня), День Служби безпеки України (25 березня), День Національної гвардії України (26 березня).

Не варто забувати й про церковні свята — на початку березня буде Масляна, а після неї розпочнеться Великий піст. Ознайомитися з усіма православними святами березня 2022 року можна в календарі Фактів ICTV.