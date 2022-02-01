Церковний календар на березень 2022 року налічує чимало свят, які є важливими для всіх віруючих. Зокрема, в перший місяць весни відзначається Масляна, а згодом починається Великий піст.
Також на березень припадає дві Вселенських батьківських суботи, під час яких заведено поминати покійних родичів, друзів чи знайомих.
Список церковних свят у березні 2022:
- 28 лютого – 4 березня – Масляна;
- 1 березня — мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї;
- 2 березня – великоученика Феодора Тирона, праведної Міріамни;
- 3 березня — святителя Лева I, папи Римського, преподобного Косми Яхромського;
- 4 березня — апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архіпа;
- 5 березня — преподобного Лева, єпископа Катанського;
- 6 березня — прощена неділя, закінчення Масляної;
- 7 березня — початок Великого посту;
- 8 березня – священномученика Полікарпа, преподобного Олександра;
- 9 березня – перше та друге знайдення глави Іоанна Предтечі, преподобного Еразма Печерського;
- 10 березня – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
- 11 березня – святителя Порфирія, архієпископа Газького;
- 12 березня – преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника;
- 13 березня — священомученика Арсенія (Мацієвича),преподобного Василя сповідника;
- 14 березня – преподобної мучениці Євдокії;
- 15 березня — День Чудотворної ікони Божої Матері;
- 16 березня – Волоколамської ікони Божої Матері;
- 17 березня – преподобного Герасима Вологодського;
- 18 березня – ікони Божої Матері Виховання;
- 19 березня — Вселенська батьківська субота;
- 20 березня — День весняного рівнодення, собор усіх преподобних отців Києво-Печерських, Корецька ікона Божої Матері Супутниця грішних;
- 21 березня – преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського;
- 22 березня – Сорок святих або День всіх святих;
- 23 березня – мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина і Руфіна;
- 24 березня – святителя Євфимія, архієпископа Новгородського;
- 25 березня – Ліддської нерукотворної ікони Божої Матері;
- 26 березня — Вселенська батьківська субота;
- 27 березня – преподобного Венедикта;
- 28 березня – Мученика Агапия і з ним семи мучеників;
- 29 березня – мученика Савина Єгипетського;
- 30 березня – День святого Олексія або Теплого Олекси;
- 31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.