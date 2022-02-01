Церковний календар на березень 2022 року налічує чимало свят, які є важливими для всіх віруючих. Зокрема, в перший місяць весни відзначається Масляна, а згодом починається Великий піст.

Також на березень припадає дві Вселенських батьківських суботи, під час яких заведено поминати покійних родичів, друзів чи знайомих.

Список церковних свят у березні 2022: