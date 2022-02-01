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Масляна та початок Великого посту: церковний календар на березень 2022

1 Лютого 2022, 17:33
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
церковь
Джерело: Pexels

Церковний календар на березень 2022 року налічує чимало свят, які є важливими для всіх віруючих. Зокрема, в перший місяць весни відзначається Масляна, а згодом починається Великий піст.

Також на березень припадає дві Вселенських батьківських суботи, під час яких заведено поминати покійних родичів, друзів чи знайомих.

Список церковних свят у березні 2022:

  • 28 лютого – 4 березня – Масляна;
  • 1 березня — мучеників Памфіла, Валента, Павла, Порфирія, Селевкія, Феодула, Іуліана, Самуїла, Іллі, Данила, Єремії, Ісаї;
  • 2 березня –  великоученика Феодора Тирона, праведної Міріамни;
  • 3 березня — святителя Лева I, папи Римського, преподобного Косми Яхромського;
  • 4 березня — апостола від 70-ти Філімона та мучениці рівноапостольної Апфії, апостола від 70-ти Архіпа;
  • 5 березня — преподобного Лева, єпископа Катанського;
  • 6 березня — прощена неділя, закінчення Масляної;
  • 7 березня — початок Великого посту;
  • 8 березня – священномученика Полікарпа, преподобного Олександра;
  • 9 березня – перше та друге знайдення глави Іоанна Предтечі, преподобного Еразма Печерського;
  • 10 березня – святого Тарасія, архієпископа Константинопольського;
  • 11 березня – святителя Порфирія, архієпископа Газького;
  • 12 березня – преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника;
  • 13 березня — священомученика Арсенія (Мацієвича),преподобного Василя сповідника;
  • 14 березня – преподобної мучениці Євдокії;
  • 15 березня — День Чудотворної ікони Божої Матері;
  • 16 березня – Волоколамської ікони Божої Матері;
  • 17 березня – преподобного Герасима Вологодського;
  • 18 березня – ікони Божої Матері Виховання;
  • 19 березня — Вселенська батьківська субота;
  • 20 березня — День весняного рівнодення, собор усіх преподобних отців Києво-Печерських, Корецька ікона Божої Матері Супутниця грішних;
  • 21 березня – преподобного Феофілакта сповідника, єпископа Нікомидійського;
  • 22 березня – Сорок святих або День всіх святих;
  • 23 березня – мучеників Кодрата Нікомидійського, Саторина і Руфіна;
  • 24 березня – святителя Євфимія, архієпископа Новгородського;
  • 25 березня – Ліддської нерукотворної ікони Божої Матері;
  • 26 березня — Вселенська батьківська субота;
  • 27 березня – преподобного Венедикта;
  • 28 березня – Мученика Агапия і з ним семи мучеників;
  • 29 березня – мученика Савина Єгипетського;
  • 30 березня – День святого Олексія або Теплого Олекси;
  • 31 березня – святителя Кирила, архієпископа Єрусалимського.
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Теги
Календар , релігійне свято
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