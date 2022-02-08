В марте 2022 года украинцев ждут дополнительные выходные и одна рабочая суббота, которая приходится на 12 число. Всего в первый месяц весны будет 22 рабочих дня.

Дополнительные выходные украинцы получат по случаю Международного женского дня (8 марта), который выпадает на вторник.

Все будут отдыхать с 5 по 8 марта включительно, поскольку понедельник 7 марта также объявили выходным.

Однако его придется отработать в субботу, 12 марта. Такие изменения регламентируются распоряжением Кабинета Министров №1004-р от 26 августа 2021 года.

Кроме того, в марте 2022 года будут отмечать и другие праздники. К примеру, День писателя (3 марта), День диджея (9 марта), День таксиста (22 марта), День театра (27 марта).

Также профессиональные праздники отметят представители украинских правоохранительных органов: Всемирный день гражданской обороны (1 марта), День Службы безопасности Украины (25 марта), День Национальной гвардии Украины (26 марта).

Не стоит забывать и о церковных праздниках — в начале марта будет Масленица, а после нее начнется Великий пост. Ознакомиться со всеми православными праздниками марта 2022 года можно в календаре Фактов ICTV.