Вихідні в Україні у 2022 році стартують з перших днів, оскільки Новий рік ми святкуватимемо з 1 до 3 січня.
Загалом цього року в українців 116 офіційних вихідних днів: 105 – звичайні суботи та неділі, 11 – державні свята.
Список державних свят України:
- 1 січня – Новий рік;
- 7 січня – Різдво Христове (за григоріанським календарем);
- 8 березня – Міжнародний жіночий день;
- 24 квітня – Великдень;
- 1 травня – День праці;
- 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні;
- 12 червня – Трійця;
- 28 червня – День Конституції;
- 24 серпня – День Незалежності;
- 14 жовтня – День захисників та захисниць;
- 25 грудня – Різдво Христове (за юліанським календарем).
Перенесення вихідних та робочих днів
Згідно з українським законодавством, якщо свято збігається з вихідним днем, то вихідний переноситься на найближчий робочий день тижня.
8 березня 2022 року припадає на вівторок, але влада вирішила зробити для українців довгі вихідні (з 5 до 8 березня). Тож вихідний за 7 число доведеться відпрацювати 12 березня, у суботу.
Так само робочий день 27 червня, який випадає на понеділок перед Днем Конституції, переноситься на 2 липня.
Крім того, 6 січня, 12 березня, 2 липня, 23 серпня та 13 жовтня тривалість робочого дня буде скорочено на одну годину.