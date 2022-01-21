Різдвяний день, чи, як його ще називають, Пів Івана українці щороку відзначають 21 січня. Ця дата ознаменовує кінець зимових свят.

Свято називається тому, що настає він наступного дня після Іоанна Хрестителя, 20 січня.

А Різдвяним днем ​​називається тому, що свято відзначають за два тижні після Різдва Христового. Ще один варіант назви цієї дати – Виряджання, або Вигнання свят. Незабаром наступлять робочі будні, і багато українців поступово підлаштовуються під рутину. Втім, весь день 21 січня повністю присвячують гостям — чудова можливо побути у родинному колі, друзів, поділитися планами на рік і зарядитися позитивом.

Цього дня також вшановують пам’ять Григорія Чудотворця – ченця Києво-Печерського монастиря, який зцілював хворих. Він вірив, що Бога неможливо не тільки осягнути, а й оспівати гідним чином. Все своє життя він намагався донести людям, що Божественна сутність однорідна, проста і невизначена. На жаль деякі рукописи святителя так і не збереглися до наших днів.

Традиції Різдвяного дня

Цього дня жінки заносили в будинок ткацькі інструменти, щоб дідько не поплутав пряжі. Також старші жінки ходили будинками, повідомляючи господарів про необхідність прогнати свята цього дня.

Чоловіки також слідували традиціям — вони брали зв’язки гречаної соломи та розносили їх сусідам. Традиційно, цього дня за столом збиралася вся родина, де голосно промовляли тости та проганялися свята.

Хлопці у Різдвяний день проганяли кутю. Вибігали з дому і палицями били в один із кутів, поговорюючи спеціальний віршик. Історія свідчить, що навіть козаки на Запорізькій Січі також проганяли кутю – традиція збереглася й досі.

У Різдвяний день доїдали святкові страви та утримувалися від виконання господарських робіт. Можна було лише годувати тварин.

Великим гріхом вважалося, коли на Пів Івана жінки прали, прибирали в будинку чи шили.

З завершенням різдвяних свят пов’язаний і перший після Хрещення понеділок, який також називали Різдвяним, або Святим. Примітно, що цього дня не можна вживати м’ясо, але дозволялося вживання горілки та інших міцних напоїв.

Прикмети на Різдвяний день

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

якщо біля місяця або сонця з’являлися райдужні кола — чекай різкого погіршення погоди;

з самого ранку дерева вкриті інеєм – чекайте щедрого врожаю влітку та восени.

У лютому на українців чекає величезна кількість свят — уже в середині місяця всі закохані відзначатимуть День святого Валентина, а наприкінці — олійний тиждень. Ознайомитись із календарем свят на лютий 2022 можна на Фактах ICTV.