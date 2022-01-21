Рождественский день, или, как его еще называют, Пол-Ивана украинцы ежегодно отмечают 21 января. Эта дата ознаменовывает конец зимних праздников.

Праздник называется потому, что наступает он на следующий день после Иоанна Крестителя, 20 января.

А Рождественским днем называется потому, что праздник отмечают через две недели после Рождества Христового. Еще один вариант названия этой даты — Выряжание, или Изгнание праздников. Совсем скоро наступят рабочие будни, и многие украинцы постепенно подстраиваются под рутину. Впрочем, весь день 21 января полностью посвящают гостям — отличная возможно побыть в кругу семьи, друзей, поделиться планами на год и зарядиться позитивом.

В этот день также чествуют память Григория Чудотворца – монаха Киево-Печерского монастыря, который исцелял больных. Он верил, что Бога невозможно не только постичь, но и воспеть достойным образом. Всю свою жизнь он пытался донести людям, что Божественная сущность — однородная, простая и неопределенная. К сожалению, некоторые рукописи святителя так и не сохранились до наших дней.

Традиции Рождественского дня

В этот день женщины заносили в дом ткацкие инструменты, чтобы леший не попутал пряжи. Также старшие женщины ходили по домам, сообщая хозяевам о необходимости прогнать праздники в этот день.

Мужчины также следовали традициям — они брали связки гречневой соломы и разносили их по соседям. Традиционно, в этот день за столом собиралась вся семья, где громко проговаривались тосты и прогонялись праздники.

Парни в Рождественский день прогоняли кутью. Выбегали из дома и палками били в один из углов поговаривая специальный стишок. История гласит, что даже козаки на Запорожской Сечи также прогоняли кутью — традиция сохранилась и по сей день.

В Рождественский день доедали праздничные блюда и воздерживались от выполнения хозяйственных работ. Можно было только кормить животных.

Большим грехом считалось, когда на Пол-Ивана женщины стирали, убирали в доме или шили.

С завершением рождественских праздников связан и первый после Крещения понедельник, который также называли Рождественским, или Святым. Примечательно что в этот день нельзя употреблять мясо, но разрешалось употребление водки и других крепких напитков.

Приметы на Рождественский день

21 января наши предки активно следили за снегом — если он прекращается к вечеру, то завтра стоит ждать заметели;

если возле луны или солнца появлялись радужные кружки — жди резкого ухудшения погоды;

с самого утра деревья укрыты инеем — ждите щедрого урожая летом и осенью.

В феврале украинцев ожидает огромное количество праздников — уже в средине месяца все влюбленные будут отмечать День святого Валентина, а в конце — масляную неделю. Ознакомиться с календарем праздников на февраль 2022 можно на Фактах ICTV.