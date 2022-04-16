Сирну паску досить просто готувати, для цього навіть не потрібна духовка. Ми підготували для вас рецепт класичної сирної паски без випікання.
Рецепт класичної сирної паски
Вам знадобиться:
- сир – 500 г;
- вершкове масло – 200 г;
- цукор – 1 склянка (250 г);
- вершки – 1/2 склянки;
- яйце (жовток) – 2-3 шт;
- родзинки (без кісточок), мигдаль (подрібнений) – по 1 ст.л;
- цукати, кардамон (мелений), ванілін – за смаком.
Процес приготування класичної сирної паски:
- Розтираємо вершкове масло до білого кольору, після чого додаємо жовтки. Цукор повинен повністю розчинитися.
- Двічі протираємо через сито сир, потім додаємо родзинками, мигдаль, цукати і лимонну цедру.
- Додаємо масу до вершкового масла і цукру і все ретельно перемішуємо.
- Викладаємо отриману масу у форму, попередньо застелену трохи вологою марлею, закриваємо блюдцем.
- Ставимо у холодильник.
Відеорецепт класичної сирної паски з родзинками від Лізи Глинської
Для цього рецепту вам необхідно:
- 1 кг сиру (жирністю 9-15%)
- 160 гр жовтка (8 шт.)
- 300 гр сметани (1,2 склянки об’ємом 250 мл, жирністю 15-20%)
- 160 гр цукру (0,8 склянки об’ємом 250 мл)
- 200 гр вершкового масла (жирністю 82%)
- ванільний цукор (за бажанням)
Для наповнювача:
- 100 гр світлих родзинок (4 ст. л.)
- 100 гр апельсинових цукатів (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)
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