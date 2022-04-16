Сирну паску досить просто готувати, для цього навіть не потрібна духовка. Ми підготували для вас рецепт класичної сирної паски без випікання.

Рецепт класичної сирної паски

Вам знадобиться:

сир – 500 г;

вершкове масло – 200 г;

цукор – 1 склянка (250 г);

вершки – 1/2 склянки;

яйце (жовток) – 2-3 шт;

родзинки (без кісточок), мигдаль (подрібнений) – по 1 ст.л;

цукати, кардамон (мелений), ванілін – за смаком.

Процес приготування класичної сирної паски:

Розтираємо вершкове масло до білого кольору, після чого додаємо жовтки. Цукор повинен повністю розчинитися. Двічі протираємо через сито сир, потім додаємо родзинками, мигдаль, цукати і лимонну цедру. Додаємо масу до вершкового масла і цукру і все ретельно перемішуємо. Викладаємо отриману масу у форму, попередньо застелену трохи вологою марлею, закриваємо блюдцем. Ставимо у холодильник.

Відеорецепт класичної сирної паски з родзинками від Лізи Глинської

Для цього рецепту вам необхідно:

1 кг сиру (жирністю 9-15%)

160 гр жовтка (8 шт.)

300 гр сметани (1,2 склянки об’ємом 250 мл, жирністю 15-20%)

160 гр цукру (0,8 склянки об’ємом 250 мл)

200 гр вершкового масла (жирністю 82%)

ванільний цукор (за бажанням)

Для наповнювача:

100 гр світлих родзинок (4 ст. л.)

100 гр апельсинових цукатів (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)

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