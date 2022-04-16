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Класичний рецепт сирної паски

16 Квітня 2022, 08:21
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Класичний рецепт сирної паски
Джерело: Depositphotos

Сирну паску досить просто готувати, для цього навіть не потрібна духовка. Ми підготували для вас рецепт класичної сирної паски без випікання.

Рецепт класичної сирної паски

Вам знадобиться:

  •  сир – 500 г;
  •  вершкове масло – 200 г;
  •  цукор – 1 склянка (250 г);
  •  вершки – 1/2 склянки;
  •  яйце (жовток) – 2-3 шт;
  •  родзинки (без кісточок), мигдаль (подрібнений) – по 1 ст.л;
  •  цукати, кардамон (мелений), ванілін – за смаком.

Процес приготування класичної сирної паски:

  1. Розтираємо вершкове масло до білого кольору, після чого додаємо жовтки. Цукор повинен повністю розчинитися.
  2. Двічі протираємо через сито сир, потім додаємо родзинками, мигдаль, цукати і лимонну цедру.
  3. Додаємо масу до вершкового масла і цукру і все ретельно перемішуємо.
  4. Викладаємо отриману масу у форму, попередньо застелену трохи вологою марлею, закриваємо блюдцем.
  5. Ставимо у холодильник.

Відеорецепт класичної сирної паски з родзинками від Лізи Глинської

Для цього рецепту вам необхідно:

  • 1 кг сиру (жирністю 9-15%)
  • 160 гр жовтка (8 шт.)
  • 300 гр сметани (1,2 склянки об’ємом 250 мл, жирністю 15-20%)
  • 160 гр цукру (0,8 склянки об’ємом 250 мл)
  • 200 гр вершкового масла (жирністю 82%)
  • ванільний цукор (за бажанням)

Для наповнювача:

  • 100 гр світлих родзинок (4 ст. л.)
  • 100 гр апельсинових цукатів (можна використовувати інжир, курагу, фінік, обсмажений волоський горіх або фундук)

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Теги
Великдень , Рецепт
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