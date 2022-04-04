Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня.
Тісто для святкового смаколика роблять на топленому молоці, а особлива технологія приготування опари робить його легким. Така паска не кришиться при нарізанні та миттєво тане в роті.
Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Простий рецепт олександрійської паски підготували Факти ICTV.
Опара на олександрійське тісто для пасок
Інгредієнти:
- курячі яйця – 2 шт.;
- яєчні жовтки – 2 шт.;
- цукор – 250 г;
- свіжі пресовані дріжджі – 38 г;
- пряжене молоко – 250 мл;
- вершкове масло – 125 г.
Як приготувати опару на олександрійське тісто:
- У велику ємність вбиваємо яйця та жовтки.
- Додаємо цукор і добре збиваємо до повного його розчинення.
- В окремій мисці підігріваємо топлене молоко до 35 градусів. Додаємо дріжджі.
- Підтоплюємо в мікрохвильовці вершкове масло.
- З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.
Найкраще готувати опару звечора.
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Рецепт олександрійської паски
Інгредієнти:
- опара;
- ванільний цукор – 8 г;
- пшеничне борошно – 700 г;
- коньяк – 1 ст. л;
- світлі родзинки – 50 г;
- кардамон мелений – 2 дрібки;
- сіль – 1 дрібка;
- цедра 1 лимона;
- глазур і цукрова посипка – для прикраси.
Як приготувати олександрійську паску:
- Запарюємо родзинки в окропі, після чого воду зливаємо і замочуємо на годину в коньяку.
- Коли опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, ванільний цукор і просіяне борошно, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку).
- Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
- Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
- Після того як тісто підніметься і стане м’яким, викладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
- Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
- Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.
- Щойно паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.
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