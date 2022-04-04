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Не кришиться і тане в роті: рецепт Олександрійської паски

4 Квітня 2022, 09:48
Анастасія Рогожінська редакторка стрічки
Не кришиться і тане в роті: рецепт Олександрійської паски
Джерело: Depositphotos

Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня.

Тісто для святкового смаколика роблять на топленому молоці, а особлива технологія приготування опари робить його легким. Така паска не кришиться при нарізанні та миттєво тане в роті.

Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Простий рецепт олександрійської паски підготували Факти ICTV.

Опара на олександрійське тісто для пасок

Інгредієнти:

  • курячі яйця – 2 шт.;
  • яєчні жовтки – 2 шт.;
  • цукор – 250 г;
  • свіжі пресовані дріжджі – 38 г;
  • пряжене молоко – 250 мл;
  • вершкове масло – 125 г.

Як приготувати опару на олександрійське тісто:

  1. У велику ємність вбиваємо яйця та жовтки.
  2. Додаємо цукор і добре збиваємо до повного його розчинення.
  3. В окремій мисці підігріваємо топлене молоко до 35 градусів. Додаємо дріжджі.
  4. Підтоплюємо в мікрохвильовці вершкове масло.
  5. З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.
    Найкраще готувати опару звечора.
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Рецепт олександрійської паски

Інгредієнти:

  • опара;
  • ванільний цукор – 8 г;
  • пшеничне борошно – 700 г;
  • коньяк – 1 ст. л;
  • світлі родзинки – 50 г;
  • кардамон мелений – 2 дрібки;
  • сіль – 1 дрібка;
  • цедра 1 лимона;
  • глазур і цукрова посипка – для прикраси.

Як приготувати олександрійську паску:

  1. Запарюємо родзинки в окропі, після чого воду зливаємо і замочуємо на  годину в коньяку.
  2. Коли опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, ванільний цукор і просіяне борошно, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку).
  3. Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.
  4. Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.
  5. Після того як тісто підніметься і стане м’яким, викладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.
  6. Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.
  7. Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.
  8. Щойно паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.
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Теги
Великдень , Кулінарні рецепти
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