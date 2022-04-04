Олександрійська паска – це класична випічка до Великодня.

Тісто для святкового смаколика роблять на топленому молоці, а особлива технологія приготування опари робить його легким. Така паска не кришиться при нарізанні та миттєво тане в роті.

Паски з олександрійського тіста виходять неймовірно смачними! Простий рецепт олександрійської паски підготували Факти ICTV.

Інгредієнти:

Як приготувати опару на олександрійське тісто:

З’єднуємо яйця, дріжджі та масло. Добре перемішуємо, накриваємо рушником і залишаємо на 8-12 годин при кімнатній температурі.

В окремій мисці підігріваємо топлене молоко до 35 градусів. Додаємо дріжджі.

Додаємо цукор і добре збиваємо до повного його розчинення.

У велику ємність вбиваємо яйця та жовтки.

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Інгредієнти:

глазур і цукрова посипка – для прикраси.

Як приготувати олександрійську паску:

Запарюємо родзинки в окропі, після чого воду зливаємо і замочуємо на годину в коньяку.

Коли опара підніметься, додаємо в неї дрібку солі, ванільний цукор і просіяне борошно, родзинки та цедру одного великого лимона (приблизно 1 повну столову ложку).

Вимішуємо тісто протягом 10 хвилин. Для того, щоб воно не прилипало до рук, змочіть їх у соняшниковій олії.

Накриваємо тісто рушником і залишаємо в теплі на 1 годину.

Після того як тісто підніметься і стане м’яким, в икладаємо його в паперові формочки. Якщо ви використовуєте металеві форми, то обов’язково змастіть їх маслом.

Накриваємо форми харчовою плівкою і залишаємо ще на 60 хвилин у теплому місці.

Після того як тісто підніметься в формах, їх можна відправляти в розігріту до 180 градусів духовку на 25-40 хвилин.

Щойно паски охолонуть, прикрашаємо їх білковою глазур’ю і цукровою посипкою.