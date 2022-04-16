Творожную пасху довольно просто готовить, для этого даже не нужна духовка. Мы подготовили для вас рецепт классической творожной пасхи без выпекания.

Классическая творожная пасха

Вам понадобится:

творог – 500 г;

сливочное масло – 200 г;

сахар – 1 стакан;

сливки – 1/2 стакана;

яйцо (желток) – 2-3 шт;

изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст. л;

цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления классической творожной пасхи:

Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться. Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой. Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем. Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем. Ставим в холодильник.

Видеорецепт классической творожной пасхи с изюмом от Лизы Глинской

Для этого рецепта вам необходимо:

1 кг творога (жирностью 9-15%)

160 гр желтка (8 шт.)

300 гр сметаны (1,2 стакана объемом 250 мл, жирностью 15-20%)

160 гр сахара (0,8 стакана объемом 250 мл)

200 гр сливочного масла (размягченного, жирностью 82%)

ванильный сахар или семена ванили (по желанию)

Для наполнителя:

100 гр светлого изюма (4 ст. л.)

100 гр апельсиновых цукатов (можно использовать инжир, курагу, финик, обжаренный грецкий орех или фундук)

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