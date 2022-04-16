Творожную пасху довольно просто готовить, для этого даже не нужна духовка. Мы подготовили для вас рецепт классической творожной пасхи без выпекания.
Классическая творожная пасха
Вам понадобится:
- творог – 500 г;
- сливочное масло – 200 г;
- сахар – 1 стакан;
- сливки – 1/2 стакана;
- яйцо (желток) – 2-3 шт;
- изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст. л;
- цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу.
Процесс приготовления классической творожной пасхи:
- Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться.
- Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой.
- Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем.
- Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем.
- Ставим в холодильник.
Видеорецепт классической творожной пасхи с изюмом от Лизы Глинской
Для этого рецепта вам необходимо:
- 1 кг творога (жирностью 9-15%)
- 160 гр желтка (8 шт.)
- 300 гр сметаны (1,2 стакана объемом 250 мл, жирностью 15-20%)
- 160 гр сахара (0,8 стакана объемом 250 мл)
- 200 гр сливочного масла (размягченного, жирностью 82%)
- ванильный сахар или семена ванили (по желанию)
Для наполнителя:
- 100 гр светлого изюма (4 ст. л.)
- 100 гр апельсиновых цукатов (можно использовать инжир, курагу, финик, обжаренный грецкий орех или фундук)
Что еще приготовить на Пасху 2022:
- Рецепт Александрийской пасхи
- Рецепт пасхи на 1 литр и пол-литра молока
- Творожная пасха со сгущенным молоком