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Классический рецепт творожной пасхи

16 апреля 2022, 08:21
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Классический рецепт творожной пасхи
Источник: Depositphotos

Творожную пасху довольно просто готовить, для этого даже не нужна духовка. Мы подготовили для вас рецепт классической творожной пасхи без выпекания.

Классическая творожная пасха

Вам понадобится:

  • творог – 500 г;
  • сливочное масло – 200 г;
  • сахар – 1 стакан;
  • сливки – 1/2 стакана;
  • яйцо (желток) – 2-3 шт;
  • изюм (без косточек), миндаль (измельченный) – по 1 ст. л;
  • цукаты, кардамон (молотый), ванилин – по вкусу.

Процесс приготовления классической творожной пасхи:

  1. Растираем сливочное масло добела, в процессе добавляем желтки. Сахар должен полностью раствориться.
  2. Дважды протираем через сито творог с изюмом, миндалем, цукатами и лимонной цедрой.
  3. Добавляем массу к сливочному маслу и сахару и все тщательно перемешиваем.
  4. Выкладываем полученную массу в пасочницу, предварительно застланную чуть влажной марлей, закрываем блюдцем.
  5. Ставим в холодильник.

Видеорецепт классической творожной пасхи с изюмом от Лизы Глинской

Для этого рецепта вам необходимо:

  • 1 кг творога (жирностью 9-15%)
  • 160 гр желтка (8 шт.)
  • 300 гр сметаны (1,2 стакана объемом 250 мл, жирностью 15-20%)
  • 160 гр сахара (0,8 стакана объемом 250 мл)
  • 200 гр сливочного масла (размягченного, жирностью 82%)
  • ванильный сахар или семена ванили (по желанию)

Для наполнителя:

  • 100 гр светлого изюма (4 ст. л.)
  • 100 гр апельсиновых цукатов (можно использовать инжир, курагу, финик, обжаренный грецкий орех или фундук)

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Теги
Пасха , Рецепт
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