До Великодня залишається не так багато часу, господині вже шукають рецепти паски – головного атрибуту святкового столу.

Одним із найбільш перевірених є рецепт паски на молоці.

Факти ICTV публікують два найпопулярніші рецепти – паска на 1 літр молока та паска на 0,5 літра молока.

Рецепт паски на 1 літр молока

Загальний час приготування паски на 1 літр молока – приблизно 6 годин.

Інгрідієнти:

борошно – 2 кг

молоко – 1 л

яйця – 30 шт

вершкове масло – 700 г

свіжі дріжджі – 100 г

цукор – 1 кг

сіль – 1 ч.л.

родзинки – 1 скл.

мелена кориця – 1 ч.л.

мелений кардамон – 0,5 ч.л.

ванільний цукор – 10 г

тертий мускатний горіх – 1 щіпка

Як приготувати паску на 1 літр молока:

Ставимо молоко на невеликий вогонь і додаємо в нього півтори склянки борошна. Ретельно розмішуємо. Розтираємо дріжджі зі столовою ложкою цукру. Коли вони стануть рідкими, додаємо в тісто. Все добре перемішуємо і залишаємо в теплі приблизно на півтори години. Відокремлюємо білки від жовтків 30 яєць. До жовтків додаємо цукор і збиваємо блендером. Додаємо вершкове масло та розтираємо до однорідної маси. Солимо, додаємо родзинки, кардамон, корицю та ванільний цукор. Все добре перемішуємо і додаємо в опару. Просіваємо борошно і додаємо його в тісто. Місимо тісто на паску, поки воно не перестане прилипати до рук. Відкладаємо тісто в миску і залишаємо на 3 години, щоб воно підійшло. Перед тим, як розкласти тісто у форми, змащуємо їх маслом. Ставимо в духовку на 30 хвилин (температура в духовці повинна бути 210 градусів). Коли паски будуть готові, покриваємо їх глазур’ю.

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Рецепт паски на 0,5 літра молока

Загальний час приготування паски на півлітра молока – 4 години.

Інгрідієнти:

борошно – 1 кг

молоко – 500 мл

пресовані дріжджі – 60 г

яйця – 6 шт.

вершкове масло – 180 г

цукор – 250 г

родзинки – 250 г

ванільний цукор – 1 ч.л.

Як приготувати паску на 0,5 літра молока: