День ангела Матвія святкують кілька разів на рік, зокрема 29 листопада.

Ім’я Матвій у перекладі з давньоєврейської означає дарунок Яхве, ще одне значення імені – подарований Богом. Чоловік з таким іменем часто відрізняється стриманістю, спокійністю та дружелюбністю водночас.

Матвій може часто закохуватися і мати особливу прихильність серед жінок. Серед негатиних рис характеру – повільність та лінь.

Привітання з іменинами потішать ваших рідних та близьких, тому ми підготували для вас оригінальні привітання в картинках.

Найкращі привітання з Днем ангела Матвія у картинках