День ангела Матвія святкують кілька разів на рік, зокрема 29 листопада.
Ім’я Матвій у перекладі з давньоєврейської означає дарунок Яхве, ще одне значення імені – подарований Богом. Чоловік з таким іменем часто відрізняється стриманістю, спокійністю та дружелюбністю водночас.
Матвій може часто закохуватися і мати особливу прихильність серед жінок. Серед негатиних рис характеру – повільність та лінь.
Привітання з іменинами потішать ваших рідних та близьких, тому ми підготували для вас оригінальні привітання в картинках.
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Найкращі привітання з Днем ангела Матвія у картинках