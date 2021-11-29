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Привітання з днем ангела Матвія в картинках

29 Листопада 2021, 09:11
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Привітання з днем ангела Матвія в картинках

День ангела Матвія святкують кілька разів на рік, зокрема 29 листопада.

Ім’я Матвій у перекладі з давньоєврейської означає дарунок Яхве, ще одне значення імені – подарований Богом. Чоловік з таким іменем часто відрізняється стриманістю, спокійністю та дружелюбністю водночас.

Матвій може часто закохуватися і мати особливу прихильність серед жінок. Серед негатиних рис характеру – повільність та лінь.

Привітання з іменинами потішать ваших рідних та близьких, тому ми підготували для вас оригінальні привітання в картинках.

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Найкращі привітання з Днем ангела Матвія у картинках

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Теги
іменини , Привітання , Свято
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