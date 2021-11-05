5 Листопада 2021, 19:07 Євгенія Шапоренко

Церковний календар на грудень 2021 року рясніє святами. Зокрема, цього місяці православні віряни вшановують велику мученицю Катерину та Святителя Миколая Чудотворця. Ба більше, у грудні віряни мають дотримуватися різдвяного посту, який розпочинається 28 листопада, а закінчиться 6 січня 2022 року. Церковний календар на грудень 2021: 1 грудня – Поминають мучеників Платона та Романа.

2 грудня – Вшанування Авдія, наділеного даром пророка.

3 грудня – Предсвято Введення Божої Матері в храм.

6 грудня – Поминають Григорія святителя.

7 грудня – Вшановують велику мученицю Катерину.

8 грудня – День пам’яті Климента Римського.

10 грудня – Служіння на честь ікони Богородиці Знамення.

11 грудня – Згадують сповідника Стефана.

12 грудня – Поминають 370 мучеників.

13 грудня – День апостола Андрія.

14 грудня – Шанують праведника Філарета.

16 грудня – Пам’ятний день Софії, названою провісницею.

17 грудня — Великомучениці Варвари.

18 грудня – Вшановують преподобного Саву.

19 грудня – Вшановують Святителя Миколая Чудотворця.

20 грудня – Поминають преподобних Ніла та Антонія.

22 грудня – Згадують Стефана Новосіятеля.

22 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.

23 грудня – Вшанування святителя Іосафа.

24 грудня – Пам’ятний день Нікона та Даніла.

25 грудня – Згадують Спиридона святителя.

26 грудня – Поминають Аркадія В’яземського.

27 грудня – Згадують мученика Миколу.

28 грудня – Собор Кримських святих.

29 грудня – Шанують Софію Суздальську

30 грудня – Поминають Данилу, названого провісником.

31 грудня – День праведника Сімеона. Читайте також: Різдво та День ЗСУ: календар свят на грудень 2021 року

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