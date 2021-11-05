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День святого Миколая та апостола Андрія: церковний календар на грудень 2021

5 Листопада 2021, 19:07 Євгенія Шапоренко
День святого Миколая та апостола Андрія: церковний календар на грудень 2021
Джерело: Depositphotos

Церковний календар на грудень 2021 року рясніє святами. Зокрема, цього місяці православні віряни вшановують велику мученицю Катерину та Святителя Миколая Чудотворця.

Ба більше, у грудні віряни мають дотримуватися різдвяного посту, який розпочинається 28 листопада, а закінчиться 6 січня 2022 року.

Церковний календар на грудень 2021:

  • 1 грудня – Поминають мучеників Платона та Романа.
  • 2 грудня – Вшанування Авдія, наділеного даром пророка.
  • 3 грудня – Предсвято Введення Божої Матері в храм.
  • 6 грудня – Поминають Григорія святителя.
  • 7 грудня – Вшановують велику мученицю Катерину.
  • 8 грудня – День пам’яті Климента Римського.
  • 10 грудня – Служіння на честь ікони Богородиці Знамення.
  • 11 грудня – Згадують сповідника Стефана.
  • 12 грудня – Поминають 370 мучеників.
  • 13 грудня – День апостола Андрія.
  • 14 грудня – Шанують праведника Філарета.
  • 16 грудня – Пам’ятний день Софії, названою провісницею.
  • 17 грудня — Великомучениці Варвари.
  • 18 грудня – Вшановують преподобного Саву.
  • 19 грудня Вшановують Святителя Миколая Чудотворця.
  • 20 грудня – Поминають преподобних Ніла та Антонія.
  • 22 грудня – Згадують Стефана Новосіятеля.
  • 22 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
  • 23 грудня – Вшанування святителя Іосафа.
  • 24 грудня – Пам’ятний день Нікона та Даніла.
  • 25 грудня – Згадують Спиридона святителя.
  • 26 грудня – Поминають Аркадія В’яземського.
  • 27 грудня – Згадують мученика Миколу.
  • 28 грудня – Собор Кримських святих.
  • 29 грудня – Шанують Софію Суздальську
  • 30 грудня – Поминають Данилу, названого провісником.
  • 31 грудня – День праведника Сімеона.
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Теги
День Святого Миколая , Календар , Свято
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