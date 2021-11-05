Церковний календар на грудень 2021 року рясніє святами. Зокрема, цього місяці православні віряни вшановують велику мученицю Катерину та Святителя Миколая Чудотворця.
Ба більше, у грудні віряни мають дотримуватися різдвяного посту, який розпочинається 28 листопада, а закінчиться 6 січня 2022 року.
Церковний календар на грудень 2021:
- 1 грудня – Поминають мучеників Платона та Романа.
- 2 грудня – Вшанування Авдія, наділеного даром пророка.
- 3 грудня – Предсвято Введення Божої Матері в храм.
- 6 грудня – Поминають Григорія святителя.
- 7 грудня – Вшановують велику мученицю Катерину.
- 8 грудня – День пам’яті Климента Римського.
- 10 грудня – Служіння на честь ікони Богородиці Знамення.
- 11 грудня – Згадують сповідника Стефана.
- 12 грудня – Поминають 370 мучеників.
- 13 грудня – День апостола Андрія.
- 14 грудня – Шанують праведника Філарета.
- 16 грудня – Пам’ятний день Софії, названою провісницею.
- 17 грудня — Великомучениці Варвари.
- 18 грудня – Вшановують преподобного Саву.
- 19 грудня – Вшановують Святителя Миколая Чудотворця.
- 20 грудня – Поминають преподобних Ніла та Антонія.
- 22 грудня – Згадують Стефана Новосіятеля.
- 22 грудня — Зачаття праведною Анною Пресвятої Богородиці.
- 23 грудня – Вшанування святителя Іосафа.
- 24 грудня – Пам’ятний день Нікона та Даніла.
- 25 грудня – Згадують Спиридона святителя.
- 26 грудня – Поминають Аркадія В’яземського.
- 27 грудня – Згадують мученика Миколу.
- 28 грудня – Собор Кримських святих.
- 29 грудня – Шанують Софію Суздальську
- 30 грудня – Поминають Данилу, названого провісником.
- 31 грудня – День праведника Сімеона.
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