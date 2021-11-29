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Поздравления с днем ангела Матвея в картинках

29 ноября 2021, 09:11
София Телишевская
Поздравления с днем ангела Матвея в картинках

День ангела Матвея празднуют несколько раз в году, в том числе 29 ноября.

Имя Матвей в переводе с древнееврейского означает дар Яхве, еще одно значение имени — подаренный Богом. Человек с таким именем часто отличается сдержанностью, спокойствием и дружелюбием одновременно.

Матвей может часто влюбляться и иметь особую популярность среди женщин. Среди негативных черт характера — медлительность и лень.

Поздравления с именинами порадуют ваших родных и близких, поэтому мы подготовили для вас оригинальные поздравления в картинках.

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Лучшие поздравления с Днем ангела Матвея в картинках

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Теги
іменини , Привітання , Праздник
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