14 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять пророка Наума.
Наум – один із 12 малих апостолів Христа. На українських землях він вважався покровителем науки та навчання. У народному українському календарі 14 грудня – Наума Грамотника.
В Україні 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях – аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Дата святкування – 14 грудня – день закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком.
Іменини 14 грудня
День ангела 14 грудня святкують Наум, Дмитро, Анастасія, Антон, Філарет та Порфирій.
Традиції і прикмети на 14 грудня
- Північний вітер 14 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.
- Якщо на Наума хмари пливуть проти вітру – теж до похолодання.
- Безхмарне зоряне небо вночі – зима буде сніжною.
- Сни на Наума 14 грудня вважаються віщими.
Що не можна робити сьогодні 14 грудня
- На Наума Грамотника не можна починати нові справи після ситного сніданку, краще – натщесерце.
- Не можна лінуватися, інакше Наум принесе хвороби.
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