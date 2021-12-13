14 грудня усі християни східного обряду вшановують пам’ять пророка Наума.

Наум – один із 12 малих апостолів Христа. На українських землях він вважався покровителем науки та навчання. У народному українському календарі 14 грудня – Наума Грамотника.

В Україні 14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. 26 квітня 1986 року сталася одна з найбільших аварій на атомних електростанціях – аварія на Чорнобильській АЕС (ЧАЕС). Дата святкування – 14 грудня – день закінчення будівництва саркофагу над зруйнованим четвертим енергоблоком.

Іменини 14 грудня

День ангела 14 грудня святкують Наум, Дмитро, Анастасія, Антон, Філарет та Порфирій.

Традиції і прикмети на 14 грудня

Північний вітер 14 грудня означав сильне похолодання найближчими днями.

Якщо на Наума хмари пливуть проти вітру – теж до похолодання.

Безхмарне зоряне небо вночі – зима буде сніжною.

Сни на Наума 14 грудня вважаються віщими.

Що не можна робити сьогодні 14 грудня