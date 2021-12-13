Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Пророка Наума: праздник сегодня, 14 декабря

13 декабря 2021, 20:32
Наташа Тарчевська редактор ленты
Пророка Наума: праздник сегодня, 14 декабря

14 декабря все христиане восточного обряда чтят память пророка Наума.

Наум — один из 12 малых апостолов Христа. На украинских землях он считался покровителем науки и обучения. В народном украинском календаре 14 декабря — Наума Грамотника.

В Украине 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Читайте также:
Пророка Наума: праздник сегодня, 14 декабряРождество, Крещение и Обрезание Господне: церковный календарь на январь 2022

Именины 14 декабря

День ангела 14 декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия, Антон, Филарет и Порфирий.

Традиции и приметы на 14 декабря

  • Северный ветер 14 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.
  • Если на Наума облака плывут против ветра — тоже к похолоданию.
  • Безоблачное звездное небо ночью — зима будет снежной.
  • Сны на Наума 14 декабря считаются вещими.

Что нельзя делать сегодня 14 декабря

  • На Наума Грамотника нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
  • Нельзя лениться, иначе Наум принесет болезни.
Читайте также:
Пророка Наума: праздник сегодня, 14 декабряРождество и Татьянин день: календарь праздников на январь 2022

Теги
Календарь , релігійне свято , Свята
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка