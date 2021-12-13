14 декабря все христиане восточного обряда чтят память пророка Наума.
Наум — один из 12 малых апостолов Христа. На украинских землях он считался покровителем науки и обучения. В народном украинском календаре 14 декабря — Наума Грамотника.
В Украине 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.
Именины 14 декабря
День ангела 14 декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия, Антон, Филарет и Порфирий.
Традиции и приметы на 14 декабря
- Северный ветер 14 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.
- Если на Наума облака плывут против ветра — тоже к похолоданию.
- Безоблачное звездное небо ночью — зима будет снежной.
- Сны на Наума 14 декабря считаются вещими.
Что нельзя делать сегодня 14 декабря
- На Наума Грамотника нельзя начинать новые дела после сытного завтрака, лучше — натощак.
- Нельзя лениться, иначе Наум принесет болезни.