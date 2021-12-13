14 декабря все христиане восточного обряда чтят память пророка Наума.

Наум — один из 12 малых апостолов Христа. На украинских землях он считался покровителем науки и обучения. В народном украинском календаре 14 декабря — Наума Грамотника.

В Украине 14 декабря День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. 26 апреля 1986 года произошла одна из крупнейших аварий на атомных электростанциях — авария на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). Дата празднования — 14 декабря — день окончания строительства саркофага над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Именины 14 декабря

День ангела 14 декабря празднуют Наум, Дмитрий, Анастасия, Антон, Филарет и Порфирий.

Традиции и приметы на 14 декабря

Северный ветер 14 декабря означал сильное похолодание в ближайшие дни.

Если на Наума облака плывут против ветра — тоже к похолоданию.

Безоблачное звездное небо ночью — зима будет снежной.

Сны на Наума 14 декабря считаются вещими.

Что нельзя делать сегодня 14 декабря