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Різдво та Тетянин день: календар свят на січень 2022

8 Грудня 2021, 14:48
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Різдво та Тетянин день: календар свят на січень 2022
Джерело: Pexels

У січні 2022 року українці відзначать багато державних і православних свят, завдяки яким отримають додаткові вихідні дні.

Перша половина січня – це час новорічних та різдвяних свят, серед яких Новий рік, Різдво Христове, Хрещення Господнє тощо.

Професійні свята відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри.

Приводом для святкування стане і День студента, Тетянин день і День Соборності та Свободи України. Загалом у січні на українців чекає 19 робочих днів і 12 офіційних вихідних.

Календар свят на січень 2022 – список

  • 1 січня – Новий рік;
  • 3 січня – День народження соломинки для коктейлів;
  • 4 січня – День Ньютона;
  • 6 січня – Святвечір;
  • 7 січня – Різдво Христове;
  • 11 січня – Міжнародний день Дякую;
  • 14 січня – Старий Новий рік;
  • 16 січня – Всесвітній день The Beatles, День льодовара;
  • 17 січня – День дитячих винаходів;
  • 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);
  • 20 січня – День Автономної Республіки Крим;
  • 21 січня – Міжнародний день обіймів;
  • 22 січня – День Соборності та Свободи України;
  • 23 січня – День ручного письма;
  • 24 січня – Міжнародний день ескімо;
  • 25 січня – Тетянин день, День студента;
  • 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
  • 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
  • 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;
  • 29 січня – День пам’яті героїв Крут;
  • 30 січня – Міжнародний день без інтернету;
  • 31 січня – Міжнародний день ювеліра.
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Церковний календар на січень 2022 включає в себе свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть у другий місяць зими – читайте на Фактах ICTV.

Теги
Календар , Свята
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