У січні 2022 року українці відзначать багато державних і православних свят, завдяки яким отримають додаткові вихідні дні.
Перша половина січня – це час новорічних та різдвяних свят, серед яких Новий рік, Різдво Христове, Хрещення Господнє тощо.
Професійні свята відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри.
Приводом для святкування стане і День студента, Тетянин день і День Соборності та Свободи України. Загалом у січні на українців чекає 19 робочих днів і 12 офіційних вихідних.
Календар свят на січень 2022 – список
- 1 січня – Новий рік;
- 3 січня – День народження соломинки для коктейлів;
- 4 січня – День Ньютона;
- 6 січня – Святвечір;
- 7 січня – Різдво Христове;
- 11 січня – Міжнародний день Дякую;
- 14 січня – Старий Новий рік;
- 16 січня – Всесвітній день The Beatles, День льодовара;
- 17 січня – День дитячих винаходів;
- 19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення);
- 20 січня – День Автономної Республіки Крим;
- 21 січня – Міжнародний день обіймів;
- 22 січня – День Соборності та Свободи України;
- 23 січня – День ручного письма;
- 24 січня – Міжнародний день ескімо;
- 25 січня – Тетянин день, День студента;
- 26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України;
- 27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;
- 28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;
- 29 січня – День пам’яті героїв Крут;
- 30 січня – Міжнародний день без інтернету;
- 31 січня – Міжнародний день ювеліра.
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Церковний календар на січень 2022 включає в себе свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть у другий місяць зими – читайте на Фактах ICTV.