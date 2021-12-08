У січні 2022 року українці відзначать багато державних і православних свят, завдяки яким отримають додаткові вихідні дні.

Перша половина січня – це час новорічних та різдвяних свят, серед яких Новий рік, Різдво Христове, Хрещення Господнє тощо.

Професійні свята відзначать працівники контрольно-ревізійної служби України, працівники митниці та ювеліри.

Приводом для святкування стане і День студента, Тетянин день і День Соборності та Свободи України. Загалом у січні на українців чекає 19 робочих днів і 12 офіційних вихідних.

Календар свят на січень 2022 – список

1 січня – Новий рік;

3 січня – День народження соломинки для коктейлів;

4 січня – День Ньютона;

6 січня – Святвечір;

7 січня – Різдво Христове ;

; 11 січня – Міжнародний день Дякую;

14 січня – Старий Новий рік;

16 січня – Всесвітній день The Beatles, День льодовара;

17 січня – День дитячих винаходів;

19 січня – Хрещення Господнє (Богоявлення) ;

; 20 січня – День Автономної Республіки Крим;

21 січня – Міжнародний день обіймів;

22 січня – День Соборності та Свободи України;

23 січня – День ручного письма;

24 січня – Міжнародний день ескімо;

25 січня – Тетянин день, День студента;

26 січня – Всесвітній день митниці, День працівника контрольно-ревізійної служби України;

27 січня – Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту;

28 січня – Міжнародний день захисту персональних даних;

29 січня – День пам’яті героїв Крут;

30 січня – Міжнародний день без інтернету;

31 січня – Міжнародний день ювеліра.

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Церковний календар на січень 2022 включає в себе свята та важливі події для вірян. Яких святих вшановуватимуть у другий місяць зими – читайте на Фактах ICTV.