Повний місяць у березні 2022 року українці спостерігатимуть 18 числа о 10:21. Небесне світило буде у знаку Діва. Ця дата припадає на п’ятницю – 16-й місячний день.

За заявами астрологів, Місяць у Діві буде дуже сприятливим для копіткої роботи — саме час сконцентруватися на тих справах, які вимагають вдумливого підходу. Якщо докласти достатньо зусиль і не поспішати, успіх гарантований.

Цей день також вважається вдалим для фінансових операцій — це стосується як банківських справ, так питань з нерухомістю. Повний місяць у березні також позитивно впливатиме на успіхи в навчанні, а також на будь-яке самовдосконалення — на вивчення нових професій, мов, і навіть спорту.

Повний Місяць може нагадати про себе в негативному ключі – є ймовірність загострення хронічних захворювань та душевних розладів. Найкраще уникати негативних думок, а також не навантажувати себе фізичними вправами. Рекомендується провести день у компанії друзів чи близьких, або ж зайнятися домашніми завданнями чи роботою.

У березні 2022 року є безліч сприятливих днів – 3, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 24, 29 та 30 числа.

Березень – час, коли все живе знову радіє наближенню тепла. Багато українців також радітимуть настанню весни – у компанії друзів чи сім’ї. Щоб зібратися всім разом, потрібно запланувати все заздалегідь – зробити це найпростіше на вихідних. Подивитися скільки в Україні буде вихідних у 2022 році можна в матеріалі Фактів ICTV.