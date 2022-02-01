Полнолуние в марте 2022 украинцы будут наблюдать 18 числа в 10:21. Небесное светило будет находиться в знаке Дева. Эта дата приходится на пятницу — 16-й лунный день.

По заявлениям астрологов, Луна в Деве будет очень благоприятной для кропотливой работы — самое время сконцентрироваться на тех делах, которые требуют вдумчивого подхода. Если приложить достаточно усилий и не торопиться — успех гарантирован.

Этот день также считается удачным для финансовых операций — это касается как банковских дел, так и вопросов с недвижимостью. Полнолуние в марте также позитивно повлияет на успехи в учебе, а также на любое самосовершенствование — это касается изучение новых профессий, языков, и даже спорта.

Полная Луна может напомнить о себе в негативном ключе — есть вероятность обострения хронических заболеваний и душевных расстройств. Лучше избегать негативных мыслей, а также не нагружать себя физическими упражнениями. Рекомендуется провести день в компании друзей или близких, или же заняться домашними задачами или работой.

В марте 2022 года есть множество благоприятных дней — 3, 7, 8, 9, 16, 22, 23, 24, 29 и 30 числа.

Март — время, когда все живое снова радуется приближению тепла. Многие украинцы также будут радоваться наступлению весны — в компании друзей или семьи. Чтобы собраться всем вместе, нужно запланировать все заранее — сделать это проще всего на выходных. Посмотреть сколько в Украине будет выходных в 2022 можно в материале Фактов ICTV.