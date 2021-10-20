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Подарунок до Дня автомобіліста: найкращі ідеї

20 Жовтня 2021, 10:00 Микола Олефіренко
Водитель авто

У 2021 році українці відзначають День автомобіліста 31 жовтня. Цей день отримав статус офіційного свята в 1993 році, і до сьогодні припадає на останню неділю жовтня.

Факти ICTV розкажуть, що подарувати автомобілісту — найкращі ідеї.

Серед популярних аксесуарів для водіїв зараз універсальний тримач для смартфона або навігатора. Корисний девайс для тих, хто часто подорожує або не любить стояти у заторах — сучасні карти в смартфонах зображають не тільки найкоротший шлях, але і завантаженість доріг у великих містах.

Крепеж для смартфона

День автомобіліста — чудовий спосіб подбати про безпеку близької людини. І хоча дорожня аптечка повинна бути в кожному транспортному засобі, деякі набори для надання першої медичної допомоги дуже скромні та мають термін придатності. Можна купити сучасніший комплект, який точно допоможе врятувати життя.

Аптечка

Автомобілісти вже готуються до зими — зараз водії активно змінюють літню гуму на зимовий комплект. Чохол для зберігання коліс стане відмінним подарунком для тих, хто любить у всьому порядок. За допомогою такого набору можна легко транспортувати гуму, або навіть повісити на стіну в гаражі.

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Сніг також може застати зненацька автолюбителів — на очищення транспорту без щіток і шкребка може піти кілька годин. Ці аксесуари допоможуть швидко звільнити авто зі снігового капкана, не забруднивши руки.

Щетка для авто

Термокружка — гарний подарунок на День автомобіліста. Вона чудово підійде для тих, хто проводить свій робочий день за кермом. Особливо зручно залити каву в термос і насолоджуватися напоєм в перервах між їздою.

Термос

В кінці жовтня українці відзначатимуть й інші професійні свята — День рекламіста, День маркетолога і Дeнь працівників служби позавідомчої охорони.

Ознайомитися зі святами у листопаді 2021 можна в календарі Фактів ICTV.

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