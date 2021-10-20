У 2021 році українці відзначають День автомобіліста 31 жовтня. Цей день отримав статус офіційного свята в 1993 році, і до сьогодні припадає на останню неділю жовтня.

Факти ICTV розкажуть, що подарувати автомобілісту — найкращі ідеї.

Серед популярних аксесуарів для водіїв зараз універсальний тримач для смартфона або навігатора. Корисний девайс для тих, хто часто подорожує або не любить стояти у заторах — сучасні карти в смартфонах зображають не тільки найкоротший шлях, але і завантаженість доріг у великих містах.

День автомобіліста — чудовий спосіб подбати про безпеку близької людини. І хоча дорожня аптечка повинна бути в кожному транспортному засобі, деякі набори для надання першої медичної допомоги дуже скромні та мають термін придатності. Можна купити сучасніший комплект, який точно допоможе врятувати життя.

Автомобілісти вже готуються до зими — зараз водії активно змінюють літню гуму на зимовий комплект. Чохол для зберігання коліс стане відмінним подарунком для тих, хто любить у всьому порядок. За допомогою такого набору можна легко транспортувати гуму, або навіть повісити на стіну в гаражі.

Сніг також може застати зненацька автолюбителів — на очищення транспорту без щіток і шкребка може піти кілька годин. Ці аксесуари допоможуть швидко звільнити авто зі снігового капкана, не забруднивши руки.

Термокружка — гарний подарунок на День автомобіліста. Вона чудово підійде для тих, хто проводить свій робочий день за кермом. Особливо зручно залити каву в термос і насолоджуватися напоєм в перервах між їздою.

В кінці жовтня українці відзначатимуть й інші професійні свята — День рекламіста, День маркетолога і Дeнь працівників служби позавідомчої охорони.

Ознайомитися зі святами у листопаді 2021 можна в календарі Фактів ICTV.