В умовах економії електроенергії по всій Україні та режиму світломаскування освітленість доріг та вулиць помітно знизилася. Це веде до підвищеної небезпеки як для водіїв, так і пішоходів, оскільки видимість помітно погіршується. У таких випадках на допомогу приходить одяг, який робить людину набагато помітнішою на вулиці.

Який одяг потрібно вибирати, щоб бути помітним для водіїв – далі у матеріалі.

Насамперед потрібно зрозуміти, який одяг не варто використовувати. Логічно, що це речі темних тонів – наприклад, чорні. За інформацією Патрульної поліції, у цьому випадку водій бачить людину на відстані до 18 метрів, що критично мало для маневру чи екстреного гальмування.

Зараз дивляться

На другому місці – одяг червоних тонів. Її водій побачить на відстані 24 метри. Третє місце за жовтими речами, хоч і відстань 37 метрів недостатньо для відносної безпеки на дорозі.

Рекомендується вибирати білий одяг, якщо такий є у гардеробі – його видно в темну пору на відстані до 55 м.

Рекордсменом є річ зі світловідбивальним елементом, його ще називають рефлективним. З його допомогою можна зробити себе видимим на відстані до 130 м. Недарма такі елементи можна знайти на робочій формі комунальних та дорожніх служб у більшості країн світу, зокрема й в Україні.

Втім, одним одягом цілком убезпечити себе на дорозі нереально. Часто на дорогах трапляються ДТП за участю двох або більше авто, і в таких випадках потрібно діяти швидко, щоб урятувати собі життя. Що потрібно робити для того, щоб врятуватися під час лобового зіткнення – можна дізнатися на Фактах ICTV.