Попри війну попит на електромобілі в Україні зростає. У кожному наступному місяці наші співвітчизники купують більше таких машин, аніж у попередньому. Переважна більшість придбаних електрокарів – вживані. Бо придбати новеньке авто із салону – не всім по кишені.

Який саме електромобіль купити – залежить від того, що шукає покупець. Часто українці обирають бюджетні моделі. У кого грошей більше – купує авто з більшим запасом ходу. Це кількість кілометрів, які машина може проїхати на одному заряді батареї. Важливий ще один показник хорошої електрички – швидкість зарядки батареї.

Керівник групи екологічних компаній MOECO Євгеній Дутко пояснює, що вибір електрокара залежить від завдання, яке перед ним ставите. Якщо це авто для вирішення щоденних побутових потреб, то підійде будь-який бюджетний електромобіль з ємністю батареї до 30 кВт/год і запасом ходу 150-200 км на одному заряді. Для комерційних цілей або ж для далеких подорожей зазвичай беруть авто із більшою ємністю батареї.

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Електрокар – це не лише турбота про довкілля, а й економія сімейного бюджету. Догляду ця машина потребує меншого, аніж звичайні паливні авто.

– Обслуговування електрокара значно простіше і менш затратне, якщо порівнявати зі звичними машинами. Обов’язково планово необхідно здійснювати діагностику електричної та електронної систем, а також замінювати мастило в редукторі. Решта обслуговування – ремонт ходової за потреби. Затрати на планові заходи з обслуговування втричі менші порівняно з машиною із двигуном внутрішнього згорання, – каже Дутко.

У період із 2020 до 2022 року модельний ряд електрокарів значно розширився, додає експерт. 80% світових виробників автомобілів уже мають у своєму модельному ряді електрички. Деякі, скажімо, Ford і Mercedes, майже весь модельний ряд мають у варіантах із двигунами внутрішнього згорання, електрокара та гібрида.

Найпопулярнішими в Україні досі залишаються Nissan Leaf та Tesla. Дедалі популярнішими стають електрокари Volkswagen та китайські аналоги.

– Найнадійніші зелені автомобілі, якщо брати до уваги електрокари з дослідженим циклом експлуатації 300 тисяч кілометрів, це Nissan Leaf та Volkswagen Golf. Бюджетний сегмент елекричок – $10-15 тис. Електрокари із запасом ходу на одному заряді 300+ км – від $30 тис. Найбільше на ринку наразі машин із запасом ходу – 150-200 км. Але з кожним роком цей показник збільшується, оскільки виробники випускають авто з більшою місткістю батареї, – каже Євгеній Дутко.

Купуючи вживаний електрокар, варто звертати увагу на пробіг. Чим він більший, тим сильніше зношений двигун. Тобто, чим новіше авто – тим краще. Та найголовніше під час купівлі вживаної електрички – це стан батареї. Якщо ємність її мала, то на одному заряді ви далеко не поїдете, навіть у межах міста. Батарея – це найважливіший елемент у електромобілі. Вартість нової — від $5 тис. Вживану можна купити, починаючи від $1,5 тис.

Найкращий спосіб оцінити тягову батарею зеленої автівки – це скористатися спеціальною компʼютерною програмою.

– Найпоширенішим способом з’ясування стану високовольтної батареї є замір залишкового відсотка корисної ємності батареї, так званий State of health. Проте не на всіх моделях електричок доступний саме такий спосіб обрахування. Також важливим є замір вольтажу кожної з комірок батареї та циклів заряду/розряду. Щоб не придбати авто зі спрацьованою або пошкодженою батареєю. У будь-якому разі, дослідження стану батареї має здійснювати досвідчений фахівець, – пояснює Дутко.

Експерт радить звертатися за порадами щодо електрокарів до організацій, які працюють на ринку хоча б 2-3 роки. І мають досвід продажу, експлуатації та ремонту такого типу авто.

Наразі в Україні розвивають мережу електрозаправок. Заряджати електрички – дешево. Різниця між вартістю пального і ціною електроенергії поки що величезна. Переваги електрокарів над паливними авто очевидні. Особливо, якщо ви маєте де заряджати таке авто, а переважна більшість ваших поїздок – від 50 до 100 км.