В 2021 году украинцы отмечают День автомобилиста 31 октября. Этот день получил статус официального праздника в 1993 году, и по сей день приходится на последнее воскресенье октября.

Факты ICTV расскажут, что подарить автомобилисту — лучшие идеи.

Среди популярных аксессуаров для водителей сейчас универсальный держатель для смартфона или навигатора. Полезный девайс для тех, кто часто путешествует или не любит стоять в пробках — современные карты в смартфонах показывают не только кратчайший путь, но и загруженность дорог в крупных городах.

День автомобилиста — отличный способ позаботиться о безопасности близкого человека. И хотя дорожная аптечка должна быть в каждом транспортном средстве, некоторые наборы для оказания первой медицинской помощи очень скромные и имеют срок годности. Можно купить более продвинутый комплект, который точно поможет спасти жизнь.

Автомобилисты уже готовятся к зиме — сейчас водители активно меняют летнюю резину на зимний комплект. Чехол для хранения колес станет отличным подарком для тех, кто любит во всем порядок. С помощью такого скромного набора можно легко транспортировать резину, или даже повесить на стену в гараже.

Снег также может застать врасплох автолюбителей — на очистку транспорта без щеток и скребка может уйти несколько часов. Эти аксессуары помогут быстро освободить авто из снежного капкана, не запачкав руки.

Термокружка — отличный подарок на День автомобилиста. Она отлично подойдет для тех, кто проводит свой рабочий день за рулем. Особенно удобно залить кофе в термос и наслаждаться напитком в перерывах между ездой.

В конце октября украинцы будут отмечать и другие профессиональные праздники — День рекламиста, День маркетолога и Дeнь работников службы вневедомственной охраны.

Ознакомиться с ноябрьскими праздниками 2021 можно в календаре Фактов ICTV.