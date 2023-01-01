Новий рік 2023 року вже настав – січень готовий радувати морозними днями. Цей рік може бути вирішальним для мільйонів із нас, тому його потрібно зустріти позитивно.

Саме час привітати близьких, друзів, колег по роботі або просто хороших знайомих. Теплі слова завжди доречні, і їх треба дарувати якнайчастіше.

Факти ICTV підготували найкращі оригінальні привітання з першим днем нового року у СМС та прозі, які розтоплять будь-яке серце.

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У Новому році бажаю міцного, як хрещенські морози, здоров’я, блискучого, як новорічні вогники, успіху і великої, як зоряне небо, любові.

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Нехай цей Новий Рік красиво почнеться, подарує масу приємних моментів, принесе багато веселощів і максимум прибутку.

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Нехай прекрасні зимові свята принесуть мир, спокій і злагоду, впевненість у майбутньому. Зичу вам міцного здоров’я, успіхів, родинного щастя, достатку і добробуту! Бажаю гарного настрою і любові, нехай у вашому житті панують гармонія та вдача!

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Хай рік новий звеселяє,

На нові цілі наставляє.

Хай забере всі незгоди,

А подарує вам пригоди.

Хай щастя подарує,

Життя скоригує.

Хай завжди успіх жде,

До висот хай приведе.

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Хай здійсниться казка новорічна!

Хай любов гаряча буде й вічна,

Хай достатку повна хата буде,

Вільний подих хай наповнить груди!

Хай щастить, удача хай сміється,

І найважча справа хай вдається.

Рік Новий, чарівний та казковий

Мрії хай здійснить обов’язково!

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У січні багато українців відзначатимуть ще й Різдво, а також Водохреща. Наприкінці місяця очікується і професійне свято – Міжнародний день ювеліра. Повний календар свят січня 2023 року можна подивитися на Фактах ICTV.