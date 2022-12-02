Перший місяць року – один із найважливіших для віруючих. Січень порадує великою кількістю православних свят.

Наприклад, 7 числа багато вірян відзначатимуть Різдво, а перед ним – Різдвяний святвечір.

На 8 число припадає Собор Пресвятої Богородиці, а вже 19 числа багато хтось пірнатиме в річці – у цей день заведено святкувати Водохрещу.

Зараз дивляться

Список церковних свят у січні 2023:

7 січня – Різдво Христове, Початок Святок;

8 січня – Собор Пресвятої Богородиці;

14 січня 2023 – Обрізання Господнє, День святого Василя Великого;

17 січня – Останній день Святок;

18 січня – Хрещенський святвечір;

19 січня – Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

29 січня – Тиждень про Закхея.

Примітно, що хрестити воду заведено з вечора 18 січня, і продовжують зранку наступного дня. Робити це можна в церкві або в спеціальних ополонках, вирубаних у формі хреста. Вважається, що вода в цей період наділена силою і може вилікувати від хвороб і допоможе повернути віру в серце.

Історія свідчить, що Водохреща була однією з найважливіших подій у житті Ісуса Христа — він зважився на цей крок у віці 30 років. Після цього він вирушив у пустелю, де пробув 40 днів, щоби приготуватися до своєї місії на землі.