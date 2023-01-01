Новый год 2023 уже наступил — январь готов радовать морозными днями. Этот год может быть решающим для миллионов из нас, поэтому его нужно встретить позитивно.
Самое время поздравить тех, кто действительно дорог — близкие, друзя, коллеги по работе, или просто хорошие знакомые. Теплые слова всегда уместны, и их нужно дарить как можно чаще.
Факты ICTV подготовили лучшие оригинальные поздравления с первый днем нового года в СМС и прозе, которые растопят любое сердце.
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Ступает Новый год, всю землю содрогая,
Часы вот-вот приход его пробьют.
Желаю тебе Счастья, дорогая, —
Найти Любовь, достаток и Уют!
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Незаметным тихим шагом
Старый год ушел от нас
С Новым годом, С новым счастьем
Я спешу поздравить вас!
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Пусть подарит Новый год
Радость и везение,
Пусть улыбки он несет
Каждое мгновение.
Звезды счастья в небесах
Ярче загораются:
Если верить в чудеса,
То они сбываются!
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Пусть Новый год 2023 станет одним из самых счастливых в твоей жизни! Желаю тебе новогодних чудес, волшебного настроения и сказочной жизни! Пускай то, что казалось невозможным, но столь желанным, обязательно сбудется в этом году! Желаю тебе только добра, любви и вечного тепла в душе!
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Есть старая новогодняя примета: как встретишь новогодний праздник, так и проведешь весь год. Так пусть же весь год пройдет так же весело, как и сегодняшний вечер!
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В январе многие украинцы будут отмечать Рождество, а также Крещение. В конце месяца ожидается и профессиональный праздник — Международный день ювелира. Полный календарь праздников января 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.