Новый год 2023 уже наступил — январь готов радовать морозными днями. Этот год может быть решающим для миллионов из нас, поэтому его нужно встретить позитивно.

Самое время поздравить тех, кто действительно дорог — близкие, друзя, коллеги по работе, или просто хорошие знакомые. Теплые слова всегда уместны, и их нужно дарить как можно чаще.

Факты ICTV подготовили лучшие оригинальные поздравления с первый днем нового года в СМС и прозе, которые растопят любое сердце.

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Ступает Новый год, всю землю содрогая,

Часы вот-вот приход его пробьют.

Желаю тебе Счастья, дорогая, —

Найти Любовь, достаток и Уют!

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Незаметным тихим шагом

Старый год ушел от нас

С Новым годом, С новым счастьем

Я спешу поздравить вас!

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Пусть подарит Новый год

Радость и везение,

Пусть улыбки он несет

Каждое мгновение.

Звезды счастья в небесах

Ярче загораются:

Если верить в чудеса,

То они сбываются!

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Пусть Новый год 2023 станет одним из самых счастливых в твоей жизни! Желаю тебе новогодних чудес, волшебного настроения и сказочной жизни! Пускай то, что казалось невозможным, но столь желанным, обязательно сбудется в этом году! Желаю тебе только добра, любви и вечного тепла в душе!

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Есть старая новогодняя примета: как встретишь новогодний праздник, так и проведешь весь год. Так пусть же весь год пройдет так же весело, как и сегодняшний вечер!

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В январе многие украинцы будут отмечать Рождество, а также Крещение. В конце месяца ожидается и профессиональный праздник — Международный день ювелира. Полный календарь праздников января 2023 можно посмотреть на Фактах ICTV.