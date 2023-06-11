Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Петрів піст 2023 – календар харчування по днях

11 Червня 2023, 07:23
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Петрів піст 2023 – календар харчування по днях
Джерело: Pexels

12 червня починається Петрів піст у 2023 році. Щороку він припадає на різні числа, оскільки залежить від дати святкування Святої Трійці. Завершиться він напередодні свята Петра і Павла, яке відзначають 12 липня.

Петрів піст вважається пом’якшеним порівняно з іншими. Так, наприклад, під час нього дозволено їсти рибу, адже сам Петро народився в родині рибалки. Однак свої правила в харчуванні все ж таки є, і щоб з ними ознайомитися, рекомендуємо вам зазирнути в календар.

Календар харчування на Петрів піст 2023 по днях

Рибу дозволено вживати в усі дні, крім середи та п’ятниці. А в дні пам’яті святих заведено пекти рибники. Дозволені й страви з маслом, з грибами та морепродуктами.

  • Понеділок – гарячі страви без олії.
  • Вівторок – страви з грибів, риби та з маслом.
  • Середа – сухе харчування.
  • Четвер – риба та морепродукти.
  • П’ятниця – сухе харчування.
  • Субота – страви з риби, грибів і з олією.
  • Неділя – риба, гарячі страви, дозволена олія.

Петрів піст 2023: календар харчування по днях

Також на Петрівку існують свої звичаї і те, чого робити не можна. Детальніше про традиції Петрового посту і заборони – читайте на Фактах ICTV.

Читайте також:
ЦеркваТрійця і початок Петрового посту: церковний календар на червень 2023

Теги
Петрів піст
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь