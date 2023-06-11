Петрів піст 2023 – календар харчування по днях

12 червня починається Петрів піст у 2023 році. Щороку він припадає на різні числа, оскільки залежить від дати святкування Святої Трійці. Завершиться він напередодні свята Петра і Павла, яке відзначають 12 липня.

Петрів піст вважається пом’якшеним порівняно з іншими. Так, наприклад, під час нього дозволено їсти рибу, адже сам Петро народився в родині рибалки. Однак свої правила в харчуванні все ж таки є, і щоб з ними ознайомитися, рекомендуємо вам зазирнути в календар.

Календар харчування на Петрів піст 2023 по днях

Рибу дозволено вживати в усі дні, крім середи та п’ятниці. А в дні пам’яті святих заведено пекти рибники. Дозволені й страви з маслом, з грибами та морепродуктами.

Понеділок – гарячі страви без олії.

Вівторок – страви з грибів, риби та з маслом.

Середа – сухе харчування.

Четвер – риба та морепродукти.

П’ятниця – сухе харчування.

Субота – страви з риби, грибів і з олією.

Неділя – риба, гарячі страви, дозволена олія.

Також на Петрівку існують свої звичаї і те, чого робити не можна. Детальніше про традиції Петрового посту і заборони – читайте на Фактах ICTV.