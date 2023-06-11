Петров пост 2023 — календарь питания по дням

12 июня начинается Петров пост в 2023 году. Ежегодно он приходится на разные числа, поскольку зависит от даты празднования Святой Троицы. Завершится он в канун праздника Петра и Павла, который отмечают 12 июля.

Петров пост считается смягченным в сравнении с другими. Так, например, во время него разрешено есть рыбу, ведь сам Петр родился в семье рыбака. Однако свои правила в питание все же есть и чтобы с ними ознакомится, рекомендуем вам заглянуть в календарь.

Календарь питания на Петров пост 2023 по дням

Рыбу разрешено употреблять во все дни, кроме среды и пятницы. А в дни памяти святых принято печь рыбники. Разрешены и блюда с маслом, с грибами и морепродуктами.

Понедельник — горячие блюда без масла.

Вторник — блюда из грибов, рыбы и с маслом.

Среда — сухое питание.

Четверг — рыба и морепродукты.

Пятница — сухое питание.

Суббота — блюда из рыбы, грибов и с маслом.

Воскресенье — рыба, горячие блюда, разрешено масло.

Также на Петровку существуют свои обычаи и то, чего делать нельзя. Детальнее о традициях Петрового поста и запретах — читайте на Фактах ICTV.