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Петров пост 2023 — календарь питания по дням

11 июня 2023, 07:23
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Петров пост 2023 — календарь питания по дням
Источник: Pexels

12 июня начинается Петров пост в 2023 году. Ежегодно он приходится на разные числа, поскольку зависит от даты празднования Святой Троицы. Завершится он в канун праздника Петра и Павла, который отмечают 12 июля.

Петров пост считается смягченным в сравнении с другими. Так, например, во время него разрешено есть рыбу, ведь сам Петр родился в семье рыбака. Однако свои правила в питание все же есть и чтобы с ними ознакомится, рекомендуем вам заглянуть в календарь.

Календарь питания на Петров пост 2023 по дням

Рыбу разрешено употреблять во все дни, кроме среды и пятницы. А в дни памяти святых принято печь рыбники. Разрешены и блюда с маслом, с грибами и морепродуктами.

  • Понедельник — горячие блюда без масла.
  • Вторник — блюда из грибов, рыбы и с маслом.
  • Среда — сухое питание.
  • Четверг — рыба и морепродукты.
  • Пятница — сухое питание.
  • Суббота — блюда из рыбы, грибов и с маслом.
  • Воскресенье — рыба, горячие блюда, разрешено масло.

Петрів піст 2023: календар харчування по днях

Также на Петровку существуют свои обычаи и то, чего делать нельзя. Детальнее о традициях Петрового поста и запретах — читайте на Фактах ICTV.

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