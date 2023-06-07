За тиждень після свята Святої Трійці розпочинається Петрів піст, встановлений у пам’ять святих апостолів Петра і Павла.
Петрівка не така сувора, як Великий піст, проте обмеження все ж є. Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про Петрів піст – коли він у 2023 році, традиції, заборони, що можна і не можна їсти.
Петрів піст 2023 – дата
Початок Петрового посту у 2023 році припадає на 12 червня. Триватиме він трохи більше місяця і завершиться напередодні свята Петра і Павла, яке відзначають 12 липня.
Петрів піст 2023 – традиції
Більшість традицій Петрівки пов’язані з кулінарією, оскільки будь-який піст має свої обмеження в їжі.
Так, наприклад, у дні пам’яті святих треба пекти рибники – пироги із запеченою рибою. А по середах і п’ятницях готувати легкі пісні літні страви.
Ближче до 12 липня варто зайнятися генеральним прибиранням і винести все сміття з дому.
Крім того, наші предки вірили, що в дні посту стригтися не варто, щоб щастя й удача не пішли.
Заборони на Петрів піст 2023
- У дні Петрівки не можна брати гроші в борг.
- Не варто справляти весілля і вінчатися.
- Заборонено займатися рукоділлям.
- Не можна працювати після заходу сонця.
- Заборонено стригтися.
Календар харчування на Петрів піст 2023
Згідно з переказами, Петро народився в сім’ї рибалки, а тому рибу можна вживати в усі дні, крім середи та п’ятниці.
- Понеділок – гарячі страви без олії.
- Вівторок – страви з грибів, риби та з маслом.
- Середа – сухе харчування.
- Четвер – риба та морепродукти.
- П’ятниця – сухе харчування.
- Субота – страви з риби, грибів і з маслом.
- Неділя – риба, гарячі страви, дозволена олія.