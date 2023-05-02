У перший місяць літа православні віряни відзначають одне з найбільших релігійних свят – Трійцю. Далі йде Петрів піст, тривалість якого – місяць.

На початку літа не так багато православних свят, проте все ж важливі дати є. Факти ICTV склали церковний календар на червень 2023, щоб ви детальніше змогли ознайомитися з духовними подіями.

Список релігійний свят на червень 2023

3 червня – Троїцька субота;

4 червня – День Святої Трійці , П’ятдесятниця;

, П’ятдесятниця; 5 червня – День Святого Духа, Перший день Троїцького тижня;

7 червня – Третє обрітення глави Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна;

10 червня – Віддання свята П’ятдесятниці;

11 червня – Тиждень 1-й після П’ятдесятниці, Останній день Троїцького тижня;

12 червня – Початок Петрового посту ;

; 18 червня – Тиждень 2-й після П’ятдесятниці;

24 червня – апостолів Варфоломія і Варнави, ікони Божої Матері Достойно є.

Крім церковних свят, на українців у перший місяць літа чекає багато інших дат. Наприклад, 28 числа ми відзначатимемо важливе державне свято – День Конституції.

Пропонуємо вам ознайомитися з детальним календарем свят на червень 2023, щоб знати, які події на нас чекають.