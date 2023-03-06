День Незалежності та День захисників обійшли в Україні за популярністю Новий рік. Майже вдвічі зросла порівняно з 2021-м кількість громадян нашої країни, які почали відзначати ці свята у 2023 році.

Про це свідчать результати дослідження Ставлення українців до державних свят, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, згідно з дослідженням, 2021 року День Незалежності України святкували 37% українців, а День захисників і захисниць – 29%. У 2023 році ці показники зросли до 63% і 54% відповідно.

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До 29% зросла кількість осіб, які святкують День Конституції України. Раніше їхня кількість становила 14%.

Щодо релігійних свят, то зросла кількість респондентів, які відзначають Різдво Христове – з 63% до 69%, і Трійцю – з 17% до 22%.

Проте є й дати, святкування яких зменшилося. Наприклад, Великдень тепер відзначають 70%, замість 72%, а Новий рік 50%, замість 52%.

Значніше скоротилася кількість респондентів, які святкують Міжнародний жіночий день – 8 березня – з 34% до 25%.

Найпопулярніші свята серед населення України станом на лютий 2023: