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Свята в Україні

Новий рік і 8 березня не в топі: українці назвали улюблені свята

6 Березня 2023, 17:05
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Тест на знание украинских слов
Джерело: Pexels

День Незалежності та День захисників обійшли в Україні за популярністю Новий рік. Майже вдвічі зросла порівняно з 2021-м кількість громадян нашої країни, які почали відзначати ці свята у 2023 році.

Про це свідчать результати дослідження Ставлення українців до державних свят, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.

Так, згідно з дослідженням, 2021 року День Незалежності України святкували 37% українців, а День захисників і захисниць – 29%. У 2023 році ці показники зросли до 63% і 54% відповідно.

Зараз дивляться

До 29% зросла кількість осіб, які святкують День Конституції України. Раніше їхня кількість становила 14%.

Щодо релігійних свят, то зросла кількість респондентів, які відзначають Різдво Христове – з 63% до 69%, і Трійцю – з 17% до 22%.

Проте є й дати, святкування яких зменшилося. Наприклад, Великдень тепер відзначають 70%, замість 72%, а Новий рік 50%, замість 52%.

Значніше скоротилася кількість респондентів, які святкують Міжнародний жіночий день – 8 березня – з 34% до 25%.

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Найпопулярніші свята серед населення України станом на лютий 2023:

  • Великдень – 70%
  • Різдво Христове – 69%
  • День Незалежності України – 63%
  • День захисників і захисниць України – 54%
  • Новий рік – 52%
  • День Конституції – 29%
  • Міжнародний жіночий день – 25%
  • Трійця – 22%
  • День Перемоги – 13%
  • День праці – 5%
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