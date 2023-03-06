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Новый год и 8 марта не в топе: украинцы назвали любимые праздники

6 марта 2023, 17:05
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тест на знание украинских слов
Источник: Pexels

День независимости и День защитников обошли в Украине по популярности Новый год. Почти вдвое возросло количество граждан нашей страны в 2023 году, которые начали отмечать эти праздники — по сравнению с 2021-ым.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Отношение украинцев к государственным праздникам, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Так, согласно исследованию, в 2021 году День независимости Украины праздновали 37% украинцев, а День защитников и защитниц — 29%. В 2023 году эти показатели возросли до 63% и 54% соответственно.

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До 29% выросло количество человек, празднующий День конституции Украины. Ранее их число составляло 14%.

Касаемо религиозных праздников, то возросло количество респондентов, отмечающих Рождество Христово — с 63% до 69%, и Троицу — с 17% до 22%.

Однако есть и те даты, празднования которых уменьшилось. Например, Пасху теперь отмечают 70%, вместо 72%, а Новый год 50%, вместо 52%.

Более значительно сократилось число респондентов, празднующий Международный женский день — 8 марта — с 34% до 25%.

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Наиболее популярные праздники среди населения Украины по состоянию на февраль 2023:

  • Пасха — 70%
  • Рождество Христово — 69%
  • День Независимости Украины — 63%
  • День защитников и защитниц Украины — 54%
  • Новый год — 52%
  • День конституции — 29%
  • Международный женский день — 25%
  • Троица — 22%
  • День Победы — 13%
  • День труда — 5%
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