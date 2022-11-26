Державні свята України – календар на 2023 рік

У 2023 році українці відзначать 12 офіційних державних свят. У десяти з них дата святкування незмінна, лише Великдень і Трійця щорічно припадають на різні дні.

2022 рік для українців пройшов без додаткових вихідних днів, які даються на великі свята. На початку 2023 року теж не варто очікувати тривалих вікендів, оскільки воєнний стан, який скасовує цю норму, продовжили до 19 лютого.

Виходить, що додаткових вихідних на Новий рік і Різдво – не буде.

Зараз дивляться

Державні свята в 2023 році

1 січня – Новий Рік

– Новий Рік 7 січня – Різдво Христове

– Різдво Христове 8 березня – Міжнародний жіночий день

– Міжнародний жіночий день 16 квітня – Великдень

1 травня – День праці

– День праці 9 травня – День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги)

– День Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (День Перемоги) 4 червня – Трійця

28 червня – День Конституції України

– День Конституції України 28 червня – День української державності

– День української державності 24 серпня – День незалежності України

– День незалежності України 14 жовтня – День захисника і захисниць України

– День захисника і захисниць України 25 грудня – Різдво Христове

Як переносяться свята в 2023 році, якщо припадають на вихідний

Зазвичай, якщо якесь офіційне свято припадає на суботу або неділю, вихідним днем роблять і понеділок. Наприклад, якби не було війни, то, згідно з календарем, на Новий рік 2023 ми б відпочивали 1 і 2 січня.

Також, наприклад, Великдень – завжди припадає на неділю, а значить, в мирний час і в понеділок ми відпочиваємо.

Однак зараз рано говорити, чи варто нам очікувати додаткових вікендів протягом усього 2023 року, оскільки через воєнний стан із 24 лютого 2022 року всі додаткові вихідні дні, починаючи з 8 березня, були скасовані.

Крім того, за цей період в Україні чотири рази продовжували воєнний стан, і не виключено, що це зроблять і в майбутньому.