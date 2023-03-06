Уже протягом певного часу в Україні стоїть на розгляді питання про скасування 8 березня – Міжнародного жіночого дня. Зокрема, воно стосується й того, чи залишати в цю дату офіційний вихідний день. Тому питання вирішили винести на голосування в застосунку Дія.

Чи скасували 8 березня в Україні та які результати голосування в Дії, читайте далі.

Так, більшість українців проголосувала за те, щоб залишити 8 березня вихідним днем – понад 1,3 млн осіб. Загалом в опитуванні взяли участь 2,1 млн громадян нашої країни. Понад 110 тис. осіб не змогли визначитися з відповіддю.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що раніше у Верховній Раді на розгляд винесли законопроєкт №9009, який пропонує перенести 8 березня на День жінок в Україні – 25 лютого – у день народження поетеси Лесі Українки. Наразі він перебуває на стадії ознайомлення, а тому Міжнародному жіночому дню цього року бути. Але варто зазначити те, що додаткового вихідного не буде, оскільки в країні воєнний стан, який скасовує вікенди на честь дат.

Суть суперечок навколо 8 березня в Україні в тому, що свято було встановлене окупаційним московським режимом із метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок у суспільстві.

Водночас у всьому світі його сенс зовсім в іншому. Він з’явився як день солідарності жінок у боротьбі за жіночі права та емансипацію.

Зазначимо те, що в Україні 8 березня останніми роками відзначали як день боротьби за жіночі права.