24 березня в Україні відзначають професійне свято – День майстра манікюру. Напевно, у кожної жінки, яка стежить за собою, є свій нігтьовий майстер, до кого вона ходить привести до ладу руки. Звертаються до них і чоловіки.

Бути nail-майстром – непросто. Це робота, яка вимагає посидючості та творчого підходу, оскільки вони створюють красу. Нерідко манікюрниця стає для багатьох і особистим психологом, адже із ким ще поділитися, як не з нею.

З нагоди професійної дати Факти ICTV підготували привітання з Днем майстра манікюру 2023 у листівках для Viber, щоб ви змогли відправити їх тому, хто причетний до свята.

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Манікюр уже давно став буденною справою для багатьох, як і запис до майстра на “оновлення” нігтиків. Для багатьох жінок – це ще й хороший настрій, адже що так іще потішить, як не зміни.

Часто ми підбираємо дизайн під свій настрій або під свята, а також – під пору року. Тренди весняного манікюру 2023 – дивіться на Фактах ICTV.