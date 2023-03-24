Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Фото Свята в Україні

Нехай натхнення завжди буде поруч: привітання з Днем майстра манікюру 2023 для Viber

24 Березня 2023, 09:44
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
День мастера маникюра 2023
Джерело: Pexels

24 березня в Україні відзначають професійне свято День майстра манікюру. Напевно, у кожної жінки, яка стежить за собою, є свій нігтьовий майстер, до кого вона ходить привести до ладу руки. Звертаються до них і чоловіки.

Бути nail-майстром непросто. Це робота, яка вимагає посидючості та творчого підходу, оскільки вони створюють красу. Нерідко манікюрниця стає для багатьох і особистим психологом, адже із ким ще поділитися, як не з нею.

З нагоди професійної дати Факти ICTV підготували привітання з Днем майстра манікюру 2023 у листівках для Viber, щоб ви змогли відправити їх тому, хто причетний до свята.

Зараз дивляться

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

День майстра манікюру

Манікюр уже давно став буденною справою для багатьох, як і запис до майстра на “оновлення” нігтиків. Для багатьох жінок це ще й хороший настрій, адже що так іще потішить, як не зміни.

Часто ми підбираємо дизайн під свій настрій або під свята, а також – під пору року. Тренди весняного манікюру 2023 дивіться на Фактах ICTV.

Читайте також:
Манікюр нюдНюдовий манікюр 2023: цікаві ідеї дизайну нігтів

Теги
Манікюр Привітання
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь