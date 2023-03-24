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Пусть вдохновение всегда будет рядом: поздравления с Днем мастера маникюра 2023 для Viber

24 марта 2023, 09:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
День мастера маникюра 2023
Источник: Pexels

24 марта в Украине отмечают профессиональный праздник — День мастера маникюра. Наверняка, у каждой женщины, следящей за собой, есть свой ногтевой мастер, к которому она ходит привести в порядок руки. Обращаются к ним и мужчины.

Быть nail-мастером непросто. Это работа, которая требует усидчивости и творческого подхода, поскольку они создают красоту. Нередко маникюрщица становится для многих и личным психологом, ведь с кем еще поделиться, как не с ней.

По случаю профессиональной даты Факты ICTV подготовили поздравления с Днем мастера маникюра 2023 в открытках для Viber, чтобы вы смогли отправить их тому, кто причастен к празднику.

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День майстра манікюру

Маникюр уже давно стал обыденным делом для многих, как и запись к мастеру на “обновление” ноготков. Для многих женщин это еще и хорошее настроение, ведь что так еще может радовать, как не изменения.

Часто мы подбираем дизайн под свое настроение или под праздники, а также время года. Тренды весеннего маникюра 2023 смотрите на Фактах ICTV.

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