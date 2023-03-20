Природний манікюр, як і макіяж, актуальний насамперед через свою практичність. Адже майже немає ситуацій, у яких він буде не доречним. Нюдовий манікюр 2023: трендові ідеї та малюнки на нігтях – дивіться у матеріалі.
Мармуровий дизайн на нігтях
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Наймоднішим нюдовим манікюром у 2023 є мармуровий дизайн. Адже він досить універсальний для будь-якого випадку. Наприклад, такий дизайн можна зробити на свято, вечерю чи прогулянку з друзями.
Гарний дизайн стане чудовим рішенням для тих жінок, яким подобаються лаконічні, але водночас ненудні ідеї для манікюру.
Нюдовий манікюр із фольгою
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Якщо вам не подобається мармур, але ви хочете урізноманітнити свій манікюр, можна використовувати для цього фольгу. Шматочки, крапки або смужки з фольги чудово поєднуються з бежевими та пудровими відтінками. Хорошим рішенням стане манікюр із геометричними фігурами, заповнені фольгою.
Найбільш затребуваним є золото, але також актуальними є сріблясті, мідні та бронзові види матеріалу.
Також майстри доповнюють манікюр акварельними мазками, що зрештою виглядає свіжо та ефектно. Незвичайним варіантом є леопардовий принт на 1-2 пальчиках, який можна довершити невеликими шматочками металізованого матеріалу.
Стильні малюнки
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Нюдовий манікюр вважають часто нудним і не цікавим, але навіть тьмяний відтінок можна перетворити завдяки класним малюнкам.
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Якщо хочете епатажу, можна доповнити манікюр яскравими акварельними мазками, абстракціями, оригінальними написами, а також незвичайними фігурами та силуетами.
Можна також додати флористичні мотиви, етніки, чіткі лінії, смуги та точки.
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Найпопулярніші принти для манікюру в стилі нюд 2023:
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- леопардовий;
- квітковий;
- перепелиний;
- горох;
- національна символіка;
- етно-малюнки;
- смуги.
Нюдовий дизайн нігтів з втиранням 2023
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Якщо не хочете витрачати час на манікюр на малюнок, можна зробити комбінацію з втиранням. Перлинний пігмент чудово поєднується з нюдовими відтінками, тому не бійтеся з ним експериментувати.
Нюдові нігті з втиранням добре працюють у тандемі зі стразами та мармуровим дизайном. Правильним рішенням для лаконічного манікюру є нанесення втирання на кінчики нігтів із розтяжкою.
Нюдовий манікюр на короткі нігті 2023
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Нюдовий дизайн чудово доповнює коротку форму. Відмінними доповненнями для нюдових нігтів є тваринні мотиви, градієнт, дрібні блискітки і фольга в стилі мінімалізм.
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Короткий манікюр у стилі нюд можна довершити невеликими стразами, головне, не переборщіть із декором, щоб дизайн виглядав стримано та витончено.