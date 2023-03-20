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Мода

Нюдовий манікюр 2023: цікаві ідеї дизайну нігтів

20 Березня 2023, 17:01
Анна Голішевська Редакторка сайту
Манікюр нюд
Джерело: Unsplash

Природний манікюр, як і макіяж, актуальний насамперед через свою практичність. Адже майже немає ситуацій, у яких він буде не доречним. Нюдовий манікюр 2023: трендові ідеї та малюнки на нігтях – дивіться у матеріалі.

Мармуровий дизайн на нігтях

Наймоднішим нюдовим манікюром у 2023 є мармуровий дизайн. Адже він досить універсальний для будь-якого випадку. Наприклад, такий дизайн можна зробити на свято, вечерю чи прогулянку з друзями.

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Гарний дизайн стане чудовим рішенням для тих жінок, яким подобаються лаконічні, але водночас ненудні ідеї для манікюру.

Нюдовий манікюр із фольгою

Якщо вам не подобається мармур, але ви хочете урізноманітнити свій манікюр, можна використовувати для цього фольгу. Шматочки, крапки або смужки з фольги чудово поєднуються з бежевими та пудровими відтінками. Хорошим рішенням стане манікюр із геометричними фігурами, заповнені фольгою.

Найбільш затребуваним є золото, але також актуальними є сріблясті, мідні та бронзові види матеріалу.

Також майстри доповнюють манікюр акварельними мазками, що зрештою виглядає свіжо та ефектно. Незвичайним варіантом є леопардовий принт на 1-2 пальчиках, який можна довершити невеликими шматочками металізованого матеріалу.

Стильні малюнки

Нюдовий манікюр вважають часто нудним і не цікавим, але навіть тьмяний відтінок можна перетворити завдяки класним малюнкам.

Якщо хочете епатажу, можна доповнити манікюр яскравими акварельними мазками, абстракціями, оригінальними написами, а також незвичайними фігурами та силуетами.

Можна також додати флористичні мотиви, етніки, чіткі лінії, смуги та точки.

 

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Допис, поширений M A N I C U R E (@tooop_manik)

Найпопулярніші принти для манікюру в стилі нюд 2023:

  • леопардовий;
  • квітковий;
  • перепелиний;
  • горох;
  • національна символіка;
  • етно-малюнки;
  • смуги.

Нюдовий дизайн нігтів з втиранням 2023

 

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Допис, поширений Olga_Efimova (@olga_efimova_pinky)

Якщо не хочете витрачати час на манікюр на малюнок, можна зробити комбінацію з втиранням. Перлинний пігмент чудово поєднується з нюдовими відтінками, тому не бійтеся з ним експериментувати.

Нюдові нігті з втиранням добре працюють у тандемі зі стразами та мармуровим дизайном. Правильним рішенням для лаконічного манікюру є нанесення втирання на кінчики нігтів із розтяжкою.

Нюдовий манікюр на короткі нігті 2023

 

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Допис, поширений Холод Кристина (@kholad_nails)

Нюдовий дизайн чудово доповнює коротку форму. Відмінними доповненнями для нюдових нігтів є тваринні мотиви, градієнт, дрібні блискітки і фольга в стилі мінімалізм.

 

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Допис, поширений МАНИКЮР•КРУПКИ (@dream_manicure_krupki)

Короткий манікюр у стилі нюд можна довершити невеликими стразами, головне, не переборщіть із декором, щоб дизайн виглядав стримано та витончено.

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Манікюр Мода Стиль
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