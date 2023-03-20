Природний манікюр, як і макіяж, актуальний насамперед через свою практичність. Адже майже немає ситуацій, у яких він буде не доречним. Нюдовий манікюр 2023: трендові ідеї та малюнки на нігтях – дивіться у матеріалі.

Мармуровий дизайн на нігтях

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Наймоднішим нюдовим манікюром у 2023 є мармуровий дизайн. Адже він досить універсальний для будь-якого випадку. Наприклад, такий дизайн можна зробити на свято, вечерю чи прогулянку з друзями.

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Гарний дизайн стане чудовим рішенням для тих жінок, яким подобаються лаконічні, але водночас ненудні ідеї для манікюру.

Нюдовий манікюр із фольгою

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Якщо вам не подобається мармур, але ви хочете урізноманітнити свій манікюр, можна використовувати для цього фольгу. Шматочки, крапки або смужки з фольги чудово поєднуються з бежевими та пудровими відтінками. Хорошим рішенням стане манікюр із геометричними фігурами, заповнені фольгою.

Найбільш затребуваним є золото, але також актуальними є сріблясті, мідні та бронзові види матеріалу.

Також майстри доповнюють манікюр акварельними мазками, що зрештою виглядає свіжо та ефектно. Незвичайним варіантом є леопардовий принт на 1-2 пальчиках, який можна довершити невеликими шматочками металізованого матеріалу.

Стильні малюнки

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Нюдовий манікюр вважають часто нудним і не цікавим, але навіть тьмяний відтінок можна перетворити завдяки класним малюнкам.

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Якщо хочете епатажу, можна доповнити манікюр яскравими акварельними мазками, абстракціями, оригінальними написами, а також незвичайними фігурами та силуетами.

Можна також додати флористичні мотиви, етніки, чіткі лінії, смуги та точки.

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Найпопулярніші принти для манікюру в стилі нюд 2023:

леопардовий;

квітковий;

перепелиний;

горох;

національна символіка;

етно-малюнки;

смуги.

Нюдовий дизайн нігтів з втиранням 2023

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Якщо не хочете витрачати час на манікюр на малюнок, можна зробити комбінацію з втиранням. Перлинний пігмент чудово поєднується з нюдовими відтінками, тому не бійтеся з ним експериментувати.

Нюдові нігті з втиранням добре працюють у тандемі зі стразами та мармуровим дизайном. Правильним рішенням для лаконічного манікюру є нанесення втирання на кінчики нігтів із розтяжкою.

Нюдовий манікюр на короткі нігті 2023

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Нюдовий дизайн чудово доповнює коротку форму. Відмінними доповненнями для нюдових нігтів є тваринні мотиви, градієнт, дрібні блискітки і фольга в стилі мінімалізм.

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Короткий манікюр у стилі нюд можна довершити невеликими стразами, головне, не переборщіть із декором, щоб дизайн виглядав стримано та витончено.