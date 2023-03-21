З приходом весни багатьом хочеться змінити себе, внести щось незвичайне, нове та цікаве у свій імідж та стиль. Це, безсумнівно, стосується і дизайну нігтів.
Весняний манікюр 2023: що буде стильним у новому сезоні – читайте у матеріалі.
Весняний манікюр 2023: тренди
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Найчастіше в манікюрах на весняну тематику переважають пастельні відтінки, не надто яскраві, але все ж таки теплі й барвисті. Тому майстри рекомендують використовувати ніжні та приємні рожеві, фіолетові, блакитні відтінки, а також схожі з ними тони, щоб виконати наймодніший манікюр весни 2023 року.
Весняний манікюр 2023 у стилі квітів
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Трендовий весняний манікюр буде цього року із квітковими мотивами, які анітрохи не банальні цього сезону.
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Навпаки, майстри нейл-арту щосезону дивують своїми творіннями й радують новинками манікюру з квітковими візерунками.
Стильний та оригінальний манікюр весна 2023: геометрія та мінімалізм
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Елегантний та витончений манікюр цього року також представлений у стилі геометричних малюнків та фігур, які також можуть бути інтерпретовані у весняному варіанті nail art.
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Красивий весняний манікюр у геометричному стилі можна створити з легкістю на нігтиках, використовуючи зображення фігурок трикутника, кола, квадрата, крапок та смужок, майстерно поєднавши які ви отримаєте найоригінальніший манікюр весни 2023 року.
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Можна виконати весняний манікюр у приємних відтінках, це можуть бути персикові, блакитні, бірюзові, жовті, рожеві кольори гель лаку. При необхідності можна прикрасити малюнки декором у вигляді смужок, страз та намистин.
Романтичний мереживний манікюр весна 2023 року
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Для особливої нагоди можна використовувати ще одну ідею манікюру – гарний манікюр з мереживом. Для створення ажурного візерунка на нігтях можна використовувати техніку стемпінг, що дозволить перебити уподобаний візерунок на нігтики.
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Також виконати мереживний манікюр допоможе спеціальний трафарет, за допомогою якого вийде чудовий та бажаний принт.
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Для цього виду манікюру можна застосовувати ніжні та контрастні гель лаки, наприклад білий та персиковий або персиковий-синій.
Манікюр з втиранням
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Одним із найоригінальніших видів манікюру весни 2023 є дизайн нігтів із застосуванням втирання з різними ефектами.
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Красивий весняний манікюр з втиранням можна виконати, як у монохромному варіанті, а також доповнивши декором. Таким чином, використовуйте цікаві наклейки на одному з пальчиків або створіть оригінальний малюнок.
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