З приходом весни багатьом хочеться змінити себе, внести щось незвичайне, нове та цікаве у свій імідж та стиль. Це, безсумнівно, стосується і дизайну нігтів.

Весняний манікюр 2023: що буде стильним у новому сезоні – читайте у матеріалі.

Весняний манікюр 2023: тренди

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Найчастіше в манікюрах на весняну тематику переважають пастельні відтінки, не надто яскраві, але все ж таки теплі й барвисті. Тому майстри рекомендують використовувати ніжні та приємні рожеві, фіолетові, блакитні відтінки, а також схожі з ними тони, щоб виконати наймодніший манікюр весни 2023 року.

Весняний манікюр 2023 у стилі квітів

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Трендовий весняний манікюр буде цього року із квітковими мотивами, які анітрохи не банальні цього сезону.

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Навпаки, майстри нейл-арту щосезону дивують своїми творіннями й радують новинками манікюру з квітковими візерунками.

Стильний та оригінальний манікюр весна 2023: геометрія та мінімалізм

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Елегантний та витончений манікюр цього року також представлений у стилі геометричних малюнків та фігур, які також можуть бути інтерпретовані у весняному варіанті nail art.

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Красивий весняний манікюр у геометричному стилі можна створити з легкістю на нігтиках, використовуючи зображення фігурок трикутника, кола, квадрата, крапок та смужок, майстерно поєднавши які ви отримаєте найоригінальніший манікюр весни 2023 року.

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Можна виконати весняний манікюр у приємних відтінках, це можуть бути персикові, блакитні, бірюзові, жовті, рожеві кольори гель лаку. При необхідності можна прикрасити малюнки декором у вигляді смужок, страз та намистин.

Романтичний мереживний манікюр весна 2023 року

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Для особливої нагоди можна використовувати ще одну ідею манікюру – гарний манікюр з мереживом. Для створення ажурного візерунка на нігтях можна використовувати техніку стемпінг, що дозволить перебити уподобаний візерунок на нігтики.

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Також виконати мереживний манікюр допоможе спеціальний трафарет, за допомогою якого вийде чудовий та бажаний принт.

Для цього виду манікюру можна застосовувати ніжні та контрастні гель лаки, наприклад білий та персиковий або персиковий-синій.

Манікюр з втиранням

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Одним із найоригінальніших видів манікюру весни 2023 є дизайн нігтів із застосуванням втирання з різними ефектами.

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Красивий весняний манікюр з втиранням можна виконати, як у монохромному варіанті, а також доповнивши декором. Таким чином, використовуйте цікаві наклейки на одному з пальчиків або створіть оригінальний малюнок.