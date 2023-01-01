Ось і настав Новий рік 2023. Не приховати того, що ми багато сподівань покладаємо на нього, очікуючи на краще.

Українці мріють якнайшвидше почути слова – Ми перемогли, перестати прокидатися від сирен повітряної тривоги та ховатися у бомбосховищах під час чергової масштабної ракетної атаки. Хтось уже жартівливо планує відпустку у Криму і це правильно! Думки матеріальні, а ми – непереможні.

Факти ICTV підготували привітання у листівках із першим днем 2023 року з найкращими побажаннями, щоб ви змогли відправити їх усім, кому вважаєте за потрібне. Нехай кролик, який є головним символом цього року, принесе нам усім мир та удачу!

Зараз дивляться

Перший день зими – завжди якийсь чарівний, адже тільки настав Новий рік. Хтось збирається за святковим столом із сім’єю, хтось йде на ялинку, а хтось воліє переглянути сезонні фільми.

Якщо не знаєте, що подивитися, загляньте в нашу добірку найкращих фільмів на Різдво та Новий рік, там ви знайдете щось цікаве.