Ніщо так швидко не створює різдвяний настрій, як прослуховування відповідної музики або перегляд святкового фільму. Цей період – і справді чудова нагода зануритися хоча б ненадовго в атмосферу дива.

Тематичних стрічок до Різдва та Нового року створили сотні, і всі вони різні. Інколи такі фільми дивні, похмурі або можуть запропонувати трохи романтики та казки.

Майже у кожного в дитинстві був улюблений новорічний фільм, але часто – це щось з традиційного набору, що показували по телебаченню або з власних колекцій на відеокасетах. Іноді поза увагою залишалися справді культові стрічки, які заклали основу свята.

Зараз дивляться

Факти ICTV зібрали добірку фільмів, що передають дух, атмосферу, настрій та емоції Різдва та надії на краще.

Це дивовижне життя (1946)

Святкова класика від режисера Френка Капри про силу однієї людини, здатної впливати на життя багатьох інших. Ця картина заслужено очолює тематичні добірки різдвяних фільмів і для багатьох є однією з улюблених стрічок.

У центрі сюжету історія Джорджа Бейлі (Джеймс Стюарт), який відмовився від своїх мрій та залишився у рідному Бедфорд Фолз. Герой, засмучений незліченними проблемами, замислюється про самогубство напередодні Різдва.

Коли Джордж готується стрибнути з мосту, він рятує свого янгола-охоронця Кларенс (Генрі Треверс), і він показує, наскільки гірше було б місту та його близьким, якби Джорджа не було в живих.

— Пам’ятай Джордже, жодна людина, що має друзів, не є невдахою, – каже Кларенс.

Це дивовижне життя може змусити вас плакати від радості та нагадає, що найбільший подарунок, який ми зараз маємо, – це власне життя.

Цікавим фактом фільму є те, що музику до нього створив уродженець Кременчука Дмитро Тьомкін.

Крамничка за рогом (1940)

Класична різдвяна романтична комедія від режисера Ернста Любича, знята за мотивами угорської п’єси Парфумерія Міклоша Ласло.

Цей фільм пропонує класичний рецепт ромкому – двох людей, які спершу вперто ненавидять одне одного, але згодом усвідомлюють, що насправді вони споріднені душі.

Події розгортаються у невеличкій крамниці подарунків Матушек і Ко в Будапешті. Головні герої стрічки, яких зіграли Джеймс Стюарт та Маргарет Салліван, постійно сперечаються та не можуть порозумітися. А паралельно, самі того не знаючи, ведуть листування та мріють про святкову вечерю на святвечір.

Едвард Руки-ножиці (1990)

Зазвичай фільм Міцний горішок частіше потрапляє у добірки класичних різдвяних фільмів. Але Едвард Руки-ножиці більше демонструє кінематографічну магію, на яку був здатний Тім Бертон ще на початку кар’єри.

Це трагікомічна казка про незвичайного юнака Едварда із ножицями замість рук. Він потрапляє у передмістя і попри свою дивакуватість стає популярним. Але місцеві жителі прагнуть скористатися його довірливістю задля особистої вигоди.

Стрічка Бертона була б не такою зворушливою без сумноокого героя Джонні Деппа, контексту Різдва та Вайнони Райдер, яка танцює навколо крижаних скульптур.

Диво на 34-й вулиці (1947)

Фільм Джорджа Ситона – про віру в диво та надію, навіть тоді, коли її немає. А ще це різдвяна класика, яка може зігріти серця найчерствіших.

Події у картині розгортаються після того, як актора, який мав грати Санту, знайшли вщент п’яним. Виконати цю роль вмовляють випадкового чоловіка на ім’я Кріс Крінгл, який таким чином отримує роботу. Щоправда, він зовсім не вміє “впарювати” дітям іграшки, та й взагалі стверджує, що справжній Санта Клаус.

Цю чудову різдвяну історію можна назвати також цинічним реалізмом на святковому столі. Адже картина розкриває й негативну сторону, розповідаючи про справжнє значення Різдва та показуючи Нью-Йорк на піку споживацького буму.

Помінятися місцями (1983)

Помінятися місцями – не зовсім традиційний різдвяний фільм. У ньому немає ані колядників, ані теплої сімейної атмосфери. Але святкові атрибути у фільмі, звісно, присутні.

За сюжетом двоє братів-багатіїв, які володіють брокерською компанією у Філадельфії, укладають парі і проводять експеримент. Суть питання – що важливіше в житті людини: генетика чи виховання.

Вони звільняють і підставляють свого головного брокера Луї Вінторпа (Ден Ейкройд), змушуючи його фактично жити на вулиці без грошей. А паралельно беруть безхатька Біллі Рея (Едді Мерфі) та дають йому все, що було у Вінторпа.

Ексцентричні брати навіть не підозрюють, що, помінявши місцями пройдисвіта й багатія, вони ризикують набагато більше, ніж могли б уявити.

Сам удома (1990)

У багатьох сенсах Сам удома – найкращий різдвяний фільм для дітей. Рімейки на нього робили кілька разів, але жоден з них не міг зрівнятися з оригіналом.

Крім того, той факт, що одну з головних ролей у картині зіграв актор Джо Пеші (Гарні хлопці, Скажений бик) сам по собі дивовижний. Він у цьому дитячому фільмі грає злодія Гаррі Лайма.

Головний герой – юний Кевін Маккалістер (Маколей Калкін) напередодні Різдва хоче, щоб його сім’я просто зникла. Коли він прокидається вранці, то розуміє, що бажання здійснилося: його сім’я полетіла в Париж, а він залишився сам.

Згодом він підслуховує розмову “мокрих” бандитів Гаррі Лайма та Марвіна Мерчантса (Деніел Стерн) про намір пограбувати будинок Кевіна.

За гумором та фарсом картини криється ледь помітний лейтмотив, який ставить глядача на місце хлопчика – змушує почуватися маленьким і безпорадним.

Жах перед Різдвом (1993)

Готичний музичний анімаційний фільм Тіма Бертона з лейтмотивом Геловіну є класичним антисвятковим фільмом, але водночас щільно асоціюється з Різдвом.

Це пов’язано з сюжетом фільму, який обертається довкола Джека Скеллінгтона, гарбузового короля міста Геловін, який втомився від щорічного святкування напередодні Дня всіх святих.

Він знаходить портали до символів різних свят, але найбільше його заінтриговує Різдво. Тоді він вирішує принести різдвяний дух у місто Геловін та викрасти Санта-Клауса.

У цій роботі Бертон поєднав в єдине ціле кілька жанрів – жахи, мюзикл і комедію, які за канонами драми не поєднувальні.

Квартира (1960)

Квартира — ідеальний різдвяний фільм, хоч і маловідомий. У ньому Різдво показане таким, яким є насправді: іноді радісним, іноді буденним, а іноді самотнім. Автором картини став Біллі Вайлдер, режисер фільму В джазі тільки дівчата.

Основні події Квартири відбуваються перед Різдвом. Стрічка розповідає про Сі Сі Бакстера (Джек Леммон), працівника страхової компанії, який прокладає шлях кар’єрними сходами. Прихильність керівників він здобув тим, що дозволим їм використовувати його квартиру як місце, куди вони можуть привести коханок.

З одного боку, нетиповий зачин для різдвяного фільму, але саме це й робить його по-своєму свіжим. Під час перегляду з’являється думка, що картина випереджає свій час у багатьох сенсах.

Людина, яка винайшла Різдво (2017)

Фільм Людина, яка винайшла Різдво розповідає, що стоїть за історією створення Різдвяної пісні у прозі Чарльза Діккенса. Молодому письменникові Чарльзу Дікенсу (Ден Стівенс) катастрофічно не щастить — три останні романи не принесли йому слави та успіху. Напередодні Різдва головний герой вирішує написати на останні гроші новий твір, у якому будуть відбуватися справжні дива. Використовуючи спогади про дитинство Діккенса та драматичні відтворення зустрічей з персонажами, зокрема Крістофера Пламмера в ролі Скруджа, які незабаром наповнять його книгу, фільм намагається показати “натхнення, яке осяяло Діккенса”. Стрічка режисера Бхарата Наллурі – це сімейна картина, яка нагадує про дух Різдва.

Залягти на дно в Брюгге (2006)

Чорна комедія від Мартіна МакДонаха – ще один нетрадиційний для різдвяної добірки фільм. Стрічка з Коліном Фарреллом, Бренданом Ґлісоном і Рейфом Файнсом — це екзистенціальна історія про відчуження, меланхолію та смуток.

Бельгійське місто Брюгге, у якому розгортаються події, славиться одним із найкращих різдвяних ярмарків у Європі, а ще це місто зберегло свою середньовічну забудову, завдяки чому святкові забави нагадують казкові.

Однак за сюжетом у візиті двох кілерів з Ірландії Кена (Ґлісон) і Рея (Фаррелл) до Брюгге немає нічого святкового. Їхній бос-бандит Гаррі (Файнс) наказує їм сховатися у цьому місті. Кен намагається зробити все найкраще, оглядаючи місцеві пам’ятки, але Рей налаштований песимістично. Ба більше, вони змушені жити в одному номері.

У фільмі проходить межа між комедією та трагедією, приперчена сарказмом. У Залягти на дно в Брюгге ніхто з персонажів не рятує Різдво, не перетворюється на Санту і не змушує на свято вірити в диво. Але в ньому досліджується мораль честі, людяності та каяття. Така собі похмура казка святкового чистилища, в якій є місце для надії.