19 Грудня 2022, 15:36 Владислава Ткаченко Редакторка сайту

До Нового року 2023 залишаються лічені дні. Саме час починати прикрашати оселю, планувати святкове меню та купувати новорічні подарунки. Факти ICTV підготували для вас підбірку українських новорічних пісень, які додадуть новорічної атмосфери та подарують святковий настрій. Українські новорічні пісні – підбірка Вже готовий плей-лист українських новорічних пісень Зараз дивляться 2. Колядка Щедрик 3. Українська колядка Нова радість стала 4. Добрий вечір тобі, пане господарю! 5. Пісня Старий рік минає 6. Jingle Bells українською мовою для малюків та дорослих 7. DZIDZIO пісня Зимова казка 8. Lana Demko та Childrens Choir пісня Сяйво Різдва 9. Плей-лист патріотичних українських пісень до Нового року 10. Скрябін пісня А під Новий рік Читайте також: Новорічні пісні для дітей: святкова підбірка

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