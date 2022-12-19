Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Свята в Україні

Що слухати на Новий рік 2023: святкова підбірка українських пісень

19 Грудня 2022, 15:36
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
новий рік
Джерело: Pexels

До Нового року 2023 залишаються лічені дні. Саме час починати прикрашати оселю, планувати святкове меню та купувати новорічні подарунки.

Факти ICTV підготували для вас підбірку українських новорічних пісень, які додадуть новорічної атмосфери та подарують святковий настрій.

Українські новорічні пісні – підбірка

  1. Вже готовий плей-лист українських новорічних пісень

Зараз дивляться

2. Колядка Щедрик

3. Українська колядка Нова радість стала

4. Добрий вечір тобі, пане господарю!

5. Пісня Старий рік минає 

6. Jingle Bells українською мовою для малюків та дорослих

7. DZIDZIO пісня Зимова казка

8. Lana Demko та Childrens Choir пісня Сяйво Різдва

9. Плей-лист патріотичних українських пісень до Нового року

10. Скрябін пісня А під Новий рік

Читайте також:
Що слухати на Новий рік 2023: святкова підбірка українських пісеньНоворічні пісні для дітей: святкова підбірка

Теги
Новий Рік Пісня українські пісні
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь