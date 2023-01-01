Вот и наступил Новый год 2023. Не скрыть того, что мы много полагаем на него надежд, надеясь на лучшее.

Украинцы мечтают как можно скорее услышать слова — Мы победили, перестать просыпаться от сирен воздушной тревоги и прятаться в бомбоубежищах во время очередной масштабной ракетной атаки. Кто-то уже шутливо планирует отпуск в Крыму и это правильно! Мысли материальны, а мы — непобедимы.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с первым днем 2023 года с наилучшими пожеланиями, чтобы вы смогли отправить их всем, кому посчитаете нужным. Пусть кролик, который является главным символом этого года, принесет нам всем мир и удачу!

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Первый день зимы — всегда какой-то волшебный, ведь только наступил Новый год. Кто-то собирается за праздничным столом с семьей, кто-то идет на елку, а кто-то предпочитает пересмотреть сезонные фильмы.

Если не знаете, что посмотреть, загляните в нашу подборку лучших фильмов на Рождество и Новый год, там вы точно найдете что-то интересное.