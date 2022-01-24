Тетянин день відзначають 25 січня, цього року це вівторок. Дата святкування присвячена вшануванню святої мучениці Татіани Римської, яка жила в ІІ-ІІІ століттях.

Напевно, у кожного з нас є знайомі володарки цього імені — саме час привітати коротким віршем чи прозою.

Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем Тетяни, які порадують ваших знайомих навіть на відстані. Теплі слова зігріють і розтоплять серце в ці холодні зимові дні.

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Тетяно, нині свято в тебе,

З Днем Ангела вітаю!

І це вітання у віршах

Тобі я відправляю.

Бажаю жити й не тужити,

Друзями завжди дорожити!

Хай Ангел твій тебе кохає,

Від лиха завжди вберігає!

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З днем Тетяни ми тебе вітаємо,

Багато грошенят бажаємо,

Щоб не цуралось тебе щастя,

Щоб оминали всі напасті!

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Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину,

Що у тебе іменини!

Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

В житті кохати когось лиш одного!

*****

Для букви Т лиш серце б’ється,

Для букви А лиш кров кипить,

Для букви Н лиш серце ниє,

Для букви Я душа болить!

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З днем Ангела я вітаю,

Таню моя мила!

Хай Свята тобі дарує

Білосніжні крила!

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Цього дня православна церква відзначає День Тетяни та вшановує пам’ять святої великомучениці Тетяни Римської. Історія свідчить, що народилася Свята Тетяна в Римі близько 200 року в сім’ї знатних римлян-християн. Вона таємно прийняла християнство, і з вірою в Ісуса вирішила жити у дівоцтві.

Під час гоніння на християн її схопили та намагалися змусити змінити віру, але вона не відмовилася від віри в Ісуса. Тоді їй відітнули голову мечем, а римські солдати, які катували дівчину, зреклися язичництва і прийняли християнство.

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