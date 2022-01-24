Тетянин день відзначають 25 січня, цього року це вівторок. Дата святкування присвячена вшануванню святої мучениці Татіани Римської, яка жила в ІІ-ІІІ століттях.
Напевно, у кожного з нас є знайомі володарки цього імені — саме час привітати коротким віршем чи прозою.
Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання з Днем Тетяни, які порадують ваших знайомих навіть на відстані. Теплі слова зігріють і розтоплять серце в ці холодні зимові дні.
*****
Тетяно, нині свято в тебе,
З Днем Ангела вітаю!
І це вітання у віршах
Тобі я відправляю.
Бажаю жити й не тужити,
Друзями завжди дорожити!
Хай Ангел твій тебе кохає,
Від лиха завжди вберігає!
*****
З днем Тетяни ми тебе вітаємо,
Багато грошенят бажаємо,
Щоб не цуралось тебе щастя,
Щоб оминали всі напасті!
*****
Рано-вранці, до сходу сонця
Ангел стукав у віконце
І сказав мені новину,
Що у тебе іменини!
Бажаю тобі: тихих зоряних ночей,
Блакитних чи карих, чи сірих очей,
І щастя безмежного, щастя людського,
В житті кохати когось лиш одного!
*****
Для букви Т лиш серце б’ється,
Для букви А лиш кров кипить,
Для букви Н лиш серце ниє,
Для букви Я душа болить!
*****
З днем Ангела я вітаю,
Таню моя мила!
Хай Свята тобі дарує
Білосніжні крила!
***
Цього дня православна церква відзначає День Тетяни та вшановує пам’ять святої великомучениці Тетяни Римської. Історія свідчить, що народилася Свята Тетяна в Римі близько 200 року в сім’ї знатних римлян-християн. Вона таємно прийняла християнство, і з вірою в Ісуса вирішила жити у дівоцтві.
Під час гоніння на християн її схопили та намагалися змусити змінити віру, але вона не відмовилася від віри в Ісуса. Тоді їй відітнули голову мечем, а римські солдати, які катували дівчину, зреклися язичництва і прийняли християнство.
Вже зовсім скоро лютий — в останній місяць зими на українців чекає величезна кількість свят. Так, вже 14 лютого пари відзначатимуть День святого Валентина, а наприкінці місяця – масляний тиждень. Ознайомитись з повним списком можна у календарі свят на лютий 2022 року від Фактів ICTV.