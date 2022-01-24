Татьянин день отмечают 25 января, в этом году это вторник. Дата празднования приурочена к чествованию святой мученицы Татианы Римской, которая жила в II-III веках.
Наверняка у каждого из нас есть знакомые обладательницы этого имени — самое время поздравить коротким стихом или прозой.
Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны, которые порадуют ваших знакомых даже на расстоянии. Теплые слова согреют и растопят сердце в эти холодные зимние дни.
*****
С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!
Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!
*****
С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.
Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.
*****
Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.
Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.
****
Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.
И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.
*****
С Днем Татьяны поздравляю!
Искренне я пожелаю:
На душе тепло пусть будет,
День пускай не будет труден.
Чтоб всегда веселой быть
И о горестях забыть.
Быть любимой и счастливой
И, конечно же, красивой!
***
В этот день православная церковь отмечает День Татьяны и чтит память святой великомученицы Татьяны Римской. История гласит, что родилась Святая Татьяна в Риме около 200 года в семье весьма знатных римлян-христиан. Она тайно приняла христианство, и с верой в Иисуса решила жить в девичестве.
Во время гонения на христиан ее схватили и пытали в попытках заставить сменить веру, но она не отказалась от веры в Иисуса. Тогда ей отсекли голову мечем, а римские солдаты, которые пытали девушку, отреклись от язычества и приняли христианство.
Уже совсем скоро февраль — в последний месяц зимы украинцев ожидает огромное количество праздников. Так, уже 14 февраля пары будут отмечать День святого Валентина, а в конце месяца — масляную неделю. Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников на февраль 2022 от Фактов ICTV.