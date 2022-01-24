Татьянин день отмечают 25 января, в этом году это вторник. Дата празднования приурочена к чествованию святой мученицы Татианы Римской, которая жила в II-III веках.

Наверняка у каждого из нас есть знакомые обладательницы этого имени — самое время поздравить коротким стихом или прозой.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны, которые порадуют ваших знакомых даже на расстоянии. Теплые слова согреют и растопят сердце в эти холодные зимние дни.

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С днем Татьяны поздравляю!

И везучей быть желаю.

Будь здорова, весела,

Чтоб в ажуре жизнь была!

Будь всегда харизматична,

Обаятельна, практична.

Счастья и любви тебе.

Будь всегда на высоте!

*****

С днем Татьяны поздравляю!

И от всей души желаю

Море счастья и успеха,

Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит

Все, что сердце пожелает,

Пусть глаза твои сияют,

Своим блеском ослепляют.

*****

Здоровья, счастья и добра

Желаю искренне, Татьяна.

Ведь эта троица всегда

Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота

Чтоб сердце Ваше согревали,

И от любви душа цвела,

Случилось все, о чем мечтали.

****

Танюша, милая Танюша!

Пусть радость греет тебе душу,

И Ангел твой к тебе придет,

За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский

Одарят пусть тебя по-царски.

И словно солнце, согревая,

Пусть Бог тебя оберегает.

*****

С Днем Татьяны поздравляю!

Искренне я пожелаю:

На душе тепло пусть будет,

День пускай не будет труден.

Чтоб всегда веселой быть

И о горестях забыть.

Быть любимой и счастливой

И, конечно же, красивой!

***

В этот день православная церковь отмечает День Татьяны и чтит память святой великомученицы Татьяны Римской. История гласит, что родилась Святая Татьяна в Риме около 200 года в семье весьма знатных римлян-христиан. Она тайно приняла христианство, и с верой в Иисуса решила жить в девичестве.

Во время гонения на христиан ее схватили и пытали в попытках заставить сменить веру, но она не отказалась от веры в Иисуса. Тогда ей отсекли голову мечем, а римские солдаты, которые пытали девушку, отреклись от язычества и приняли христианство.

Уже совсем скоро февраль — в последний месяц зимы украинцев ожидает огромное количество праздников. Так, уже 14 февраля пары будут отмечать День святого Валентина, а в конце месяца — масляную неделю. Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников на февраль 2022 от Фактов ICTV.