Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Свята в Україні

Лучшие поздравления с Днем Татьяны в СМС

24 января 2022, 10:25
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Девушка
Источник: Depositphotos

Татьянин день отмечают 25 января, в этом году это вторник. Дата празднования приурочена к чествованию святой мученицы Татианы Римской, которая жила в II-III веках.

Наверняка у каждого из нас есть знакомые обладательницы этого имени — самое время поздравить коротким стихом или прозой.

Факты ICTV собрали лучшие СМС-поздравления с Днем Татьяны, которые порадуют ваших знакомых даже на расстоянии. Теплые слова согреют и растопят сердце в эти холодные зимние дни.

*****

С днем Татьяны поздравляю!
И везучей быть желаю.
Будь здорова, весела,
Чтоб в ажуре жизнь была!

Будь всегда харизматична,
Обаятельна, практична.
Счастья и любви тебе.
Будь всегда на высоте!

*****

С днем Татьяны поздравляю!
И от всей души желаю
Море счастья и успеха,
Больше радости и смеха.

Этот день пускай подарит
Все, что сердце пожелает,
Пусть глаза твои сияют,
Своим блеском ослепляют.

*****

Здоровья, счастья и добра
Желаю искренне, Татьяна.
Ведь эта троица всегда
Необходима и желанна.

Забота, нежность, теплота
Чтоб сердце Ваше согревали,
И от любви душа цвела,
Случилось все, о чем мечтали.

****

Танюша, милая Танюша!
Пусть радость греет тебе душу,
И Ангел твой к тебе придет,
За руку счастье приведет.

И в этот зимний день январский
Одарят пусть тебя по-царски.
И словно солнце, согревая,
Пусть Бог тебя оберегает.

*****

С Днем Татьяны поздравляю!
Искренне я пожелаю:
На душе тепло пусть будет,
День пускай не будет труден.

Чтоб всегда веселой быть
И о горестях забыть.
Быть любимой и счастливой
И, конечно же, красивой!

***

В этот день православная церковь отмечает День Татьяны и чтит память святой великомученицы Татьяны Римской. История гласит, что родилась Святая Татьяна в Риме около 200 года в семье весьма знатных римлян-христиан. Она тайно приняла христианство, и с верой в Иисуса решила жить в девичестве.

Во время гонения на христиан ее схватили и пытали в попытках заставить сменить веру, но она не отказалась от веры в Иисуса. Тогда ей отсекли голову мечем, а римские солдаты, которые пытали девушку, отреклись от язычества и приняли христианство.

Уже совсем скоро февраль — в последний месяц зимы украинцев ожидает огромное количество праздников. Так, уже 14 февраля пары будут отмечать День святого Валентина, а в конце месяца — масляную неделю. Ознакомиться с полным списком можно в календаре праздников на февраль 2022 от Фактов ICTV.

Читайте также:
киево-печерская лавраСретение и начало Масленицы: церковный календарь на февраль 2022

Теги
Привітання , Тетянин день
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь