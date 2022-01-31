31 січня усі країни відзначають Міжнародний день ювеліра. Це професійне свято фахівця, яке захоплює своєю неперевершеною майстерністю.
Цього дня варто привітати всіх тих, хто вміє робити з різних металів та каміння справжні шедеври. Створення прикрас потребує небувалої майстерності, витримки та чіткості рухів.
Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ювеліра у віршах, СМС та листівках, які зігріють ваших знайомих навіть на відстані. Приємні слова можуть зігріти серце краще за дорогу прикрасу.
***
День нині вельми визначний
Для тих, хто прикрашає світ.
Блиск на каблучці золотій —
Твоя заслуга, ювелір.
Ми всі черпаємо натхнення,
На камінь дивлячись щораз,
Адже твоя уважна праця
Дарує захват від прикрас.
***
Ми вас вітаємо, салют, ювеліри!
Хай праця невтомна великий дохід принесе,
Рукам вашим чуйним — хвала і шана!
Нехай вам підвладне буде золото світу все.
Нехай той вислів, що чоботар лишився
Без власних – теплих, зручних чобіт,
Вас оминає. Хай добре лише стається.
Достатку вам! Прикрасами тіште світ!
***
Ти знаєшся на прикрасах,
Підробку бачиш одразу,
І відрізниш безсумнівно
Діаманти та фіаніти.
Смарагд, рубін, сапфір
Огранити легко зумієш,
Коштовності — це твій світ
І праця, якій ти радієш.
А для жінок планети
Ти – безперечно кумир.
Кожна колись мріяла,
Щоб був чоловік – ювелір.
Зі святом тебе, мій друже,
Ти справжній профі! Нехай
Доля тебе до цілі
Легкими веде шляхами!
***
Картина в металі струмує,
Майстерність і задум – є.
У злагоді розум і серце —
Прикраса нова постає!
Іскру із каменя щойно
Він викресав, мов факір.
Красу дарувати — це доля,
Яку обрав ювелір.
Майстрів привітати хочу
З цим славним, прекрасним днем.
З вас кожен назватись може
Ювелірним королем.
***
Вітаємо з Днем ювеліра,
Терпіння багато бажаємо.
Ця праця захоплення варта,
Мистецтвом її називаємо.
Бажаю вам успіху, щастя,
Натхнення й нових ідей.
Хай згадують вас нащадки
За ваші коштовні шедеври!
***
Хто на світі краще знає
Все про перли та сапфір?
Той, кого вітаємо –
Майстер-ювелір!
Пильне око і терпіння,
Спритні руки золоті!
Ми бажаємо натхнення,
Друже-ювелір, тобі!
***
Історія ювелірної справи
Професія ювеліра — одна з найдавніших, перші прикраси створювалися у Стародавній Греції. Саме ця цивілізація вважається батьківщиною ювелірної справи.
Сучасні майстри досі дивуються красі та витонченості, якими давні греки наділили ці коштовності. Нерідко використовувалися першокласні матеріали — перли, бурштин, а також самоцвіти. Нерідко і верхній одяг розшивали перлами.
Вже незабаром українці відзначатимуть свята лютого — на середину місяця припадає День святого Валентина, а наприкінці — масляний тиждень. Ознайомитись з повним календарем свят на лютий 2022 року можна на Фактах ICTV.