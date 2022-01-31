31 січня усі країни відзначають Міжнародний день ювеліра. Це професійне свято фахівця, яке захоплює своєю неперевершеною майстерністю.

Цього дня варто привітати всіх тих, хто вміє робити з різних металів та каміння справжні шедеври. Створення прикрас потребує небувалої майстерності, витримки та чіткості рухів.

Факти ICTV підготували найкращі привітання з Міжнародним днем ​​ювеліра у віршах, СМС та листівках, які зігріють ваших знайомих навіть на відстані. Приємні слова можуть зігріти серце краще за дорогу прикрасу.

***

День нині вельми визначний

Для тих, хто прикрашає світ.

Блиск на каблучці золотій —

Твоя заслуга, ювелір.

Ми всі черпаємо натхнення,

На камінь дивлячись щораз,

Адже твоя уважна праця

Дарує захват від прикрас.

***

Ми вас вітаємо, салют, ювеліри!

Хай праця невтомна великий дохід принесе,

Рукам вашим чуйним — хвала і шана!

Нехай вам підвладне буде золото світу все.

Нехай той вислів, що чоботар лишився

Без власних – теплих, зручних чобіт,

Вас оминає. Хай добре лише стається.

Достатку вам! Прикрасами тіште світ!

***

Ти знаєшся на прикрасах,

Підробку бачиш одразу,

І відрізниш безсумнівно

Діаманти та фіаніти.

Смарагд, рубін, сапфір

Огранити легко зумієш,

Коштовності — це твій світ

І праця, якій ти радієш.

А для жінок планети

Ти – безперечно кумир.

Кожна колись мріяла,

Щоб був чоловік – ювелір.

Зі святом тебе, мій друже,

Ти справжній профі! Нехай

Доля тебе до цілі

Легкими веде шляхами!

***

Картина в металі струмує,

Майстерність і задум – є.

У злагоді розум і серце —

Прикраса нова постає!

Іскру із каменя щойно

Він викресав, мов факір.

Красу дарувати — це доля,

Яку обрав ювелір.

Майстрів привітати хочу

З цим славним, прекрасним днем.

З вас кожен назватись може

Ювелірним королем.

***

Вітаємо з Днем ювеліра,

Терпіння багато бажаємо.

Ця праця захоплення варта,

Мистецтвом її називаємо.

Бажаю вам успіху, щастя,

Натхнення й нових ідей.

Хай згадують вас нащадки

За ваші коштовні шедеври!

***

Хто на світі краще знає

Все про перли та сапфір?

Той, кого вітаємо –

Майстер-ювелір!

Пильне око і терпіння,

Спритні руки золоті!

Ми бажаємо натхнення,

Друже-ювелір, тобі!

***

Історія ювелірної справи

Професія ювеліра — одна з найдавніших, перші прикраси створювалися у Стародавній Греції. Саме ця цивілізація вважається батьківщиною ювелірної справи.

Сучасні майстри досі дивуються красі та витонченості, якими давні греки наділили ці коштовності. Нерідко використовувалися першокласні матеріали — перли, бурштин, а також самоцвіти. Нерідко і верхній одяг розшивали перлами.

Вже незабаром українці відзначатимуть свята лютого — на середину місяця припадає День святого Валентина, а наприкінці — масляний тиждень. Ознайомитись з повним календарем свят на лютий 2022 року можна на Фактах ICTV.