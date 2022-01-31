31 января все страны отмечают Международный день ювелира. Это профессиональный праздник специалиста, который восхищает своим непревзойденным мастерством.
В этот день стоит поздравить всех тех, кто умеет делать из различных металлов и камней настоящие шедевры. Создание украшений требует небывалого мастерства, выдержки и четкости движений.
Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем ювелира в стихах, СМС и открытках, которые согреют ваших знакомых даже на расстоянии. Приятные слова могут согреть сердце лучше, чем дорогое украшение.
***
Твоя работа филигранна и точна,
Красива и, конечно же, сложна,
Зато какой прекрасный результат:
Кольца, серьги, камушки блестят!
Желаю тебе много вдохновения,
Чтоб восхищали всех твои творения,
И помни, ты от Бога ювелир,
Пускай об этом знает целый мир!
***
С Днем ювелира поздравляю,
Желаю только процветания,
Профессия пусть принесет
Тебе достаток и признание.
Желаю творческих задумок
И в деле славном вдохновения,
Чтоб драгоценный яркий блеск
Лишь раскрывал твои умения.
***
Твои изысканны работы,
Ты удивляешь ими мир,
Так пусть исчезнут все заботы
В веселый праздник, ювелир!
В свой день красиво улыбайся,
Забудь заказы и дела,
Лишь отдыхай и наслаждайся,
Чтоб жизнь счастливою была!
***
Играет золото в витрине,
Блестит большой бриллиант в кольце,
И россыпь розовых рубинов…
Восторг, застывший на лице…
Как много дивных украшений,
Как много сказочных камней,
И как из всех этих изделий
Мне выбрать, что душе милей?
Ну кто поможет мне советом?
Как выбрать дорогой сапфир?
К тебе спешу я за ответом,
Волшебник, мастер, ювелир!
***
Броши, кольца и сережки,
Золото, простой металл,
И алмазы и сапфиры,
Даже маленький кристалл,
В каждой грани, в каждой точке,
В каждом мелком завитке
И цветы чтоб, и листочки
Ожили в вашей руке.
Чтобы — крепкое здоровье,
Творчества крутой полет.
Непременное условье —
В жизни пусть всегда везет!
***
Драгоценных дел ты мастер,
Превосходный ювелир,
Красота, изыск и роскошь, —
Главный твой ориентир.
В праздник твой я пожелаю
Вдохновения, удачи,
И от дела непременно
Максимальной лишь отдачи.
***
История ювелирного дела
Профессия ювелира — одна из древнейших, первые украшения создавались в Древней Греции. Именно эта цивилизация считается родиной ювелирного дела.
Современные мастера до сих пор удивляются красоте и изяществу, которыми древние греки наделили эти драгоценности. Нередко использовались первоклассные материалы — жемчуг, янтарь, и также самоцветы. Нередко и верхнюю одежду расшивали жемчугом.
Уже совсем скоро украинцы будут отмечать праздники февраля — на средину месяца приходится День святого Валентина, а на конце — масляная неделя. Ознакомиться с полным календарем праздников на февраль 2022 можно на Фактах ICTV.