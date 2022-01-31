31 января все страны отмечают Международный день ювелира. Это профессиональный праздник специалиста, который восхищает своим непревзойденным мастерством.

В этот день стоит поздравить всех тех, кто умеет делать из различных металлов и камней настоящие шедевры. Создание украшений требует небывалого мастерства, выдержки и четкости движений.

Факты ICTV подготовили лучшие поздравления с Международным днем ювелира в стихах, СМС и открытках, которые согреют ваших знакомых даже на расстоянии. Приятные слова могут согреть сердце лучше, чем дорогое украшение.

***

Твоя работа филигранна и точна,

Красива и, конечно же, сложна,

Зато какой прекрасный результат:

Кольца, серьги, камушки блестят!

Желаю тебе много вдохновения,

Чтоб восхищали всех твои творения,

И помни, ты от Бога ювелир,

Пускай об этом знает целый мир!

***

С Днем ювелира поздравляю,

Желаю только процветания,

Профессия пусть принесет

Тебе достаток и признание.

Желаю творческих задумок

И в деле славном вдохновения,

Чтоб драгоценный яркий блеск

Лишь раскрывал твои умения.

***

Твои изысканны работы,

Ты удивляешь ими мир,

Так пусть исчезнут все заботы

В веселый праздник, ювелир!

В свой день красиво улыбайся,

Забудь заказы и дела,

Лишь отдыхай и наслаждайся,

Чтоб жизнь счастливою была!

***

Играет золото в витрине,

Блестит большой бриллиант в кольце,

И россыпь розовых рубинов…

Восторг, застывший на лице…

Как много дивных украшений,

Как много сказочных камней,

И как из всех этих изделий

Мне выбрать, что душе милей?

Ну кто поможет мне советом?

Как выбрать дорогой сапфир?

К тебе спешу я за ответом,

Волшебник, мастер, ювелир!

***

Броши, кольца и сережки,

Золото, простой металл,

И алмазы и сапфиры,

Даже маленький кристалл,

В каждой грани, в каждой точке,

В каждом мелком завитке

И цветы чтоб, и листочки

Ожили в вашей руке.

Чтобы — крепкое здоровье,

Творчества крутой полет.

Непременное условье —

В жизни пусть всегда везет!

***

Драгоценных дел ты мастер,

Превосходный ювелир,

Красота, изыск и роскошь, —

Главный твой ориентир.

В праздник твой я пожелаю

Вдохновения, удачи,

И от дела непременно

Максимальной лишь отдачи.

***

История ювелирного дела

Профессия ювелира — одна из древнейших, первые украшения создавались в Древней Греции. Именно эта цивилизация считается родиной ювелирного дела.

Современные мастера до сих пор удивляются красоте и изяществу, которыми древние греки наделили эти драгоценности. Нередко использовались первоклассные материалы — жемчуг, янтарь, и также самоцветы. Нередко и верхнюю одежду расшивали жемчугом.

Уже совсем скоро украинцы будут отмечать праздники февраля — на средину месяца приходится День святого Валентина, а на конце — масляная неделя. Ознакомиться с полным календарем праздников на февраль 2022 можно на Фактах ICTV.